Республіканець наголосив, що Росія, буцімто, побачила, що команда Байдена "некомпетентна", а тому наважилася на вторгнення в Україну, передає 24 Канал із посиланням на Sky News.

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Трамп натякнув, що проти України в НАТО

Політик заявив, що Росія, мовляв, багато років говорила, що НАТО не повинно втручатися у справи України, а Байден узяв і пішов проти "усталеного порядку", сказавши, що українці повинні мати можливість приєднатися до Альянсу.

За словами Трампа, це означало б, що НАТО опинилося б прямо на порозі у Росії. І він нібито може зрозуміти "почуття" Москви з цього приводу.

"Коли я почув, як Байден вів переговори, я сказав, що це закінчиться війной, і так і вийшло", – додав політик.

Крім того, республіканець наголосив, що якби не він, то НАТО зараз би існувало. Він закликав членів Альянсу витрачати 5 відсотків на оборону.