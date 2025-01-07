Трамп вважає, що виведення військ з Афганістану було "погано організоване". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Які причини нових війн вбачає Трамп

Переобраний президент США Дональд Трамп заявив, що під час його попереднього президентства країна не брала участі у війнах, проте зараз ситуація докорінно змінилася.

"Я йду у світ, який палає", – сказав Трамп, коментуючи поточні конфлікти, зокрема війну в Україні та ескалацію між Ізраїлем і ХАМАС.

Повертаючись до теми виведення військ США з Афганістану, Трамп зауважив, що організував би цей процес із гідністю та силою. США "не виглядали б купкою дурнів". Він наголосив, що зробив би це раніше, ніж адміністрація Джо Байдена. Саме виведення, на його думку, було "погано організоване"

Те, як вони вийшли, було обурливим. Залишивши новеньку військову техніку на мільярди доларів, яку я купив, у руках афганців. І зокрема Талібану,

– підкреслив Трамп.

На думку Трампа, саме хаотичне виведення військ із Афганістану вплинуло на подальші трагічні події у світі.

І через це я думаю, що Росія пішла і напала на Україну, коли вони це побачили,

– додає він.

Трамп запевнив, що тепер США діятимуть впевнено і знатимуть, як реагувати на глобальні виклики.

Нагадаємо, Трамп висловив сподівання на порозуміння із Сі Цзіньпіном. Республіканець навіть запросив Сі на свою інавгурацію у Вашингтоні, але експерти кажуть, що китайський лідер навряд чи приїде.