Місцева влада заявила, що не планує з ним зустрічатися. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Дивіться також Для чого Трампу Панамський канал, Гренландія та Канада – 51-м штатом: що взагалі відбувається

Навіщо син Трампа навідався до Гренландії

Дональд Трамп-молодший, старший син переобраного президента США, 7 січня прибув до столиці Гренландії – Нуука. За даними агентства AP, цей візит має приватний характер і триватиме лише кілька годин. Місцева влада заявила, що не зустрічатиметься з ним.

Попри це, експерти вважають, що поїздка має політичний підтекст. Дональд Трамп-старший ще під час свого першого президентського терміну висловлював ідею про придбання Гренландії. Наприкінці грудня, вже після переобрання, він знову заявив, що США повинні розглянути можливість купівлі острова.

Гренландія – неймовірне місце, і люди отримають величезну користь, якщо і коли вона стане частиною нашої нації. Ми будемо захищати його і плекати його від дуже порочного зовнішнього світу. ЗРОБІТЬ ГРЕНЛАНДІЮ ЗНОВУ ВЕЛИКОЮ!

– писав Трамп у соцмережах.

Відео польоту над Гренландією від Дональда Трампа-молодшого

Прем’єр-міністр Гренландії Муте Егеде у своїй новорічній промові наголосив на прагненні до незалежності від Данії, але виключив можливість приєднання до Сполучених Штатів. Тим часом прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен того ж дня запевнила, що Гренландія сама визначає своє майбутнє.

Нагадаємо, Данія озброює та украплює Гренландію на мільярди доларів США, а також у перспективі розмістить там свої винищувачі F-35. Це рішення прийняли на тлі заяв Трампа про "абсолютну необхідність" для США володіти островом.