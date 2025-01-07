Трамп считает, что вывод войск из Афганистана был "плохо организован". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

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Какие причины новых войн видит Трамп

Переизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что во время его предыдущего президентства страна не участвовала в войнах, однако сейчас ситуация в корне изменилась.

"Я иду в мир, который пылает", – сказал Трамп, комментируя текущие конфликты, в частности войну в Украине и эскалацию между Израилем и ХАМАС.

Возвращаясь к теме вывода войск США из Афганистана, Трамп заметил, что организовал бы этот процесс с достоинством и силой. США "не выглядели бы кучкой дураков". Он отметил, что сделал бы это раньше, чем администрация Джо Байдена. Сам вывод, по его мнению, был "плохо организован"

То, как они вышли, было возмутительным. Оставив новенькую военную технику на миллиарды долларов, которую я купил, в руках афганцев. И в частности Талибана,

– подчеркнул Трамп.

По мнению Трампа, именно хаотичный вывод войск из Афганистана повлиял на дальнейшие трагические события в мире.

И поэтому я думаю, что Россия пошла и напала на Украину, когда они это увидели,

– добавляет он.

Трамп заверил, что теперь США будут действовать уверенно и знать, как реагировать на глобальные вызовы.

Напомним, Трамп выразил надежду на взаимопонимание с Си Цзиньпином. Республиканец даже пригласил Си на свою инаугурацию в Вашингтоне, но эксперты говорят, что китайский лидер вряд ли приедет.