Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп натякав, що планує продовжити торгівельну війну з Китаєм. Зокрема, республіканець казав про наміри ввести 60% мита на китайський експорт до США, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Трамп вірить, що знайде із Сі спільну мову

Втім, 6 січня політик в інтерв'ю ведучому консервативного ток-шоу Х'ю Г'юітту висловив сподівання на порозуміння зі Сі Цзіньпіном.

Трамп розповів, що він вже спілкувався з лідером Китаю через своїх представників.

Він описав Сі як сильну та могутню людину, яку, за його словами, шанують у Китаї. "І я думаю, що ми, мабуть, дуже добре порозуміємося", – сказав президент.

Водночас Трамп повторив тезу про те, що Китай "обдирає" США. Політик наголосив, що запровадить додаткові 10% мита на китайські товари, якщо Пекін не зробить більше, щоб припинити торгівлю фентанілом, який викликає сильну залежність.

До слова, республіканець запросив Сі на свою інавгурацію у Вашингтоні, але експерти кажуть, що китайський лідер навряд чи приїде.

Також журналісти зазначають, що Трамп призначив багатьох китайських яструбів на ключові пости у своїй майбутній адміністрації, зокрема сенатора Марко Рубіо на посаду державного секретаря. Він, як і новий радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц, є прихильником концепції, що найбільшим ворогом для США є Китай.