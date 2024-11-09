До другої каденції Дональда Трампа готується не лише Україна. Китай, зважаючи на попередній досвід, готується до нової напруги з Трампом через торгові війни та питання Тайваню. Все це відбувалося і під час першого терміну новообраного президента США.

Посередником між Трампом та Китаєм може стати Ілон Маск, але такий підхід не гарантує "відлиги" між Штатами та Пекіном. 24 Канал, дослідивши публікації американських медіа, розповідає, як обрання Трампа позначиться на Китаї, Тайвані та, зокрема, на виробництві чипів.

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Нова митна війна та обвал економіки Китаю

Одним із найпомітніших ризиків для Китаю від Трампа (звісно, якщо той залишиться вірним своїм передвиборчим обіцянкам) є його погроза ввести загальні 60% мита на весь китайський експорт до США, пише Associated Press.

Підвищення мита вдарить і по без того нестабільній економіці Китаю, на яку впливають:

високий рівень безробіття серед молоді,

спад на ринку нерухомості,

рівень держборгу.

Згідно з аналізом швейцарської фінкомпанії UBS, опублікованим на початку року, 60% мита на китайський імпорт можуть обвалити прогнозоване економічне зростання Китаю на 2,5 відсоткові пункти, тобто на половину.

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Під час попереднього терміну Дональда Трампа США ввели мита на китайську продукцію на суму понад 360 мільярдів доларів. Це змусило Пекін сісти за стіл переговорів, і у 2020 році обидві сторони підписали торговельну угоду, за якою Китай зобов'язався працювати над питанням права інтелектуальної власності та додатково закупити американських товарів на 200 мільярдів доларів. Але кілька років потому з'ясувалося, що Китай майже нічого з цих товарів не купив.

Президент Джо Байден зберіг більшість цих мит і додав цьогоріч нові мита на імпорт сталі, сонячних батарей та електромобілів. На думку Генрі Гао, професора права Сінгапурського університету менеджменту, як і раніше, мита можуть стати інструментом, щоб змусити Пекін повернутися за стіл переговорів.

Враховуючи слабку економічну позицію Китаю цього разу, я думаю, що буде більше бажання говорити. Тож, хоча мито може мати деякий короткостроковий вплив на китайську економіку, ситуація може покращитися, коли вони досягнуть угоди,

– наводить AP слова Гао.

Ознаками торговельних переговорів могли стати заклики Трампа до президента Китаю Сі Цзіньпіна допомогти домовитися про врегулювання російської війни проти України. Раніше Трамп вже звертався за допомогою до Сі – щоб допоогти у боротьбі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином. За словами Ван Хуйяо, засновника пекінського мозкового центру "Центр Китаю та глобалізації", така ситуація може повторитися, коли Трамп буде використовувати питання торгівлі в пошуках підтримки Китаю в глобальних кризах.

Китай є найбільшим торговим партнером як Росії, так і України. Ці тісні економічні зв'язки дають Китаю унікальну можливість відігравати більшу роль у миротворчих зусиллях,

– зауважив Ван.

Як Трамп працюватиме з Тайванем

Ще один сценарій, за яким Дональд Трамп погрожував запровадити ще вищі мита на китайські товари – від 150% до 200%, це вторгнення Китаю на Тайвань, "альтернативний Китай", втім, не визнаний Штатами. Водночас США є найбільшим постачальником зброї на острів.

У грудні 2016 року Трамп розлютив Пекін, порушивши дипломатичний протокол та зателефонувавши до столиці, Тайбею, тодішньому президенту Тайваню Цай Ін Вень. Жоден президент США не спілкувався безпосередньо з лідером Тайваню з того часу, як Вашингтон і Пекін встановили відносини в 1979 році. Але зрештою статус-кво у стосунках Тайбея та Пекіна не порушився.

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У Китаї очікують, що Трамп продовжить таку поведінку, але не визнаватиме незалежність острова.

Що стосується неодноразових погроз Китаю анексувати Тайвань, Трамп сказав The Wall Street Journal у жовтні, що йому не доведеться використовувати армію, щоб запобігти блокаді Тайваню, тому що Сі "поважає його та знає, що він, Трамп, божевільний". Під час передвиборчої кампанії Трамп іноді згадував про свої особисті контакти з Сі Цзіньпіном, які почалися під час його першого терміну, але загострилися через питання походження пандемії COVID-19 і торгові суперечки.

Трамп також сказав, що Тайвань має заплатити США за захист від Китаю. Зараз Тайвань витрачає близько 2,5% свого ВВП на оборону, а цього року придбав зброю США на сотні мільйонів доларів.

У вітальному посланні Трампу після його перемоги Сі закликав США до примирення з Китаєм. Історія показує, що обидві сторони виграють від співпраці та програють від протистояння,

– сказав Сі.

Що буде з індустрією чипів

Під час свого першого терміну, однією з мішеней Трампа стали великі китайські технокомпанії. Їхня продукція, зокрема Huawei, стала загрозою нацбезпеці США. Байден продовжив цю політику, обмеживши доступ Китаю до передових напівпровідників, необхідних для розвитку стратегічних галузей, як-от штучний інтелект.

Водночас Трамп розкритикував закон Байдена про CHIPS і науку, двопартійний законопроєкт, який виділяв 53 мільярди доларів на розвиток внутрішнього виробництва напівпровідників.

Цікаво, що Тайвань зараз виробляє майже 90% світових поставок найсучасніших мікросхем. Щоб потрапити під американський закон, найбільший виробник чипів Тайваню, TSMC, відкрив виробництво в американській Аризоні.



Однак Трамп пообіцяв скасувати закон про CHIPS та звинуватив Тайвань у викраденні індустрії мікросхем у США кілька десятиліть тому.



Завод TSMC в Аризоні / Фото Bloomberg

До чого тут Ілон Маск

Одним із потенційних посередників Трампа з Китаєм може стати Ілон Маск, чому допоможуть його значні інвестиції в Китай, зокрема в Tesla. Маск не просто бізнесмен, пише CNBC, він потужна фігура в технологічній та космічній галузях та має значний вплив у напрямках, важливих як для США, так і для Китаю.

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Важливо! За інформацією The Wall Street Journal, Маск контактував з російським диктатором Путіним уже після 2022 року.



Один із контактів стосувався прохання Путіна – той попросив Маска не активувати Starlink на Тайвані. Це мало бути послугою китайському лідеру Сі Цзіньпіну.



Дональд Трамп та Ілон Маск на передвиборчому виступі / Фото The New York Times

Використання посередників в американсько-китайських відносинах має прецеденти, але це не завжди спрацьовувало. Під час першого терміну Трампа Китай експериментував із впливовими американськими посередниками, такими як магнат казино Стів Вінн.

Ці неофіційні канали в кінцевому підсумку створили більше проблем, ніж вони варті, піддавши посередників політичному контролю без значного дипломатичного прогресу.

Помітність і репутація Маска означають, що якщо він заплутається в дипломатії, то може зіткнутися з негативною реакцією як з боку Вашингтона, так і з боку Пекіна. Його гучна участь у чутливих галузях, включаючи автономні автомобілі та супутникові технології, викликає тривогу в питаннях нацбезпеки Вашингтона.

Що може вирішити Трамп

Питання національної безпеки стануть ключовими у перші місяці політики Трампа щодо Китаю, особливо в контексті обмежень у сфері технологій, пише CNBC. Адміністрація Байдена вже підготувала ґрунт для цього, запровадивши широкі експортні обмеження на передові технології, які є критичними для розвитку штучного інтелекту та напівпровідників у Китаї. Очікується, що Трамп залишить ці обмеження в силі та, ймовірно, навіть розширить їх, аби ще більше обмежити доступ Китаю до найсучасніших технологій.

Одне з найбільш суперечливих питань стосується технологій безпілотних авто. З огляду на посилення національних безпекових регуляцій, Трампу доведеться вирішувати, чи зберегти, чи посилити обмеження на доступ Китаю до цих технологій. Безпекові служби Вашингтона будуть наполягати на ще жорсткіших заходах, особливо на тлі зростання напруженості щодо Тайваню та занепокоєння через можливе шпигунство з боку Китаю.

Ключовим моментом стане підхід Трампа до контролю за зовнішніми інвестиціями. Нові правила, спрямовані на обмеження притоку американського капіталу та експертизи до китайських технологій, мають невдовзі набрати чинності, додаючи нового рівня складності у відносини між двома країнами. Трамп може вирішити залишити ці правила без змін, посилити їх або ж послабити.

Проте більшість експертів вважають, що він, найімовірніше, схилиться до більшого розриву економічних зв’язків, попри тиск з боку бізнесу, включно з інтересами Ілона Маска, які виступають за пом'якшення обмежень.

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Повернення Трампа до Білого дому може відкрити нову, непередбачувану главу у відносинах між США та Китаєм. Його стиль управління – часто імпульсивний та реакційний – вказує на те, що на початку США побачать чимало хаосу в керуванні. Нестабільні дописи в соцмережах та різкі зміни політичного курсу можуть створити атмосферу невизначеності для союзників, бізнесу та фінансових ринків.

Хоча такий підхід може сподобатися його прихильникам, він також несе ризик посилення економічного напруження, ускладнення міжнародних відносин та дестабілізації й без того крихкої глобальної економіки.

Якщо Трамп дотримуватиметься жорсткої політики щодо Китаю, людство може стати свідками епохи загострення конфронтації та зменшення багатостороннього співробітництва. Відносини між двома країнами можуть зазнати драматичних і потенційно вибухонебезпечних змін. Залишається питання, чи зможе адміністрація уникнути повноцінної економічної кризи на цьому шляху.

Варто очікувати нових тарифів, обмежень у сфері технологій та унікального "дипломатичного" стилю Трампа, які штовхатимуть відносини США та Китаю до межі.