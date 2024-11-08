Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist. У виданні зауважили, що перемога Трампа може подарувати Україні вихід з "кривавого глухого кута".

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Що може змінитися для України із перемогою Трампа

У статті пригадали, що під час передвиборчої боротьби Дональд Трамп неодноразово критикував багатомільярдну допомогу США для України та відмовлявся засудити агресію Росії. Проте одразу після перемоги республіканця на виборах Володимир Зеленський поспішив його привітати.

Ми з нетерпінням чекаємо ери сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа,

– написав Зеленський.

На думку авторів публікації, таке відверте привітання є ще одним свідченням розчарування Байденом, яке українські посадовці висловлюють у приватних розмовах. Американська відмова дозволити Україні використовувати передані ракети для ударів по Росії, постійні затримки у наданні військової допомоги та нездатність забезпечити Україні надійні гарантії безпеки сприймалися як прояви слабкості та лицемірства.

Тому перемога Трампа може стати для України шансом вийти з того, що The Economist описує у кращому випадку як "кривавий глухий кут" у кращому випадку, а в гіршому – як поразку.

Хоча віце-президентом у команді Трампа є Джей Ді Венс, який раніше заявляв про наміри заморозити війну, змусити Україну до нейтралітету без покарання агресора, автори публікації сумніваються, що новий президент США повністю "продасть" Україну. Зокрема, цьому можуть перешкодити настрої його республіканських виборців.

"Він точно не захоче бути автором і власником поразки України. Але Трамп, швидше за все, вимагатиме від України чогось натомість. Це може бути, наприклад, доступ до її природних ресурсів. Його набагато менше хвилюватимуть будь-які ліберальні цінності", – йдеться у статті.

Чи погодиться Путін на мирні переговори

Невизначеним фактором залишається позиція Владіміра Путіна та його готовність йти на мирні переговори. Джерела, наближені до російського лідера, подають суперечливі сигнали щодо цього питання. Одне з них попереджає, що "складні питання" роблять швидку мирну угоду "нереальною". Крім того, Путін вважає, що його війська зараз перемагають, і переконаний, що зможе впоратися з ослабленою Україною.

"Логічно, що він просуватиметься далі. Але військовий успіх — річ оманлива. Ви ніколи не можете бути впевнені, що станеться завтра" — зазначає український військовий.