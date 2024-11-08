Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist. В издании отметили, что победа Трампа может подарить Украине выход из "кровавого тупика".

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Что может измениться для Украины с победой Трампа

В статье вспомнили, что во время предвыборной борьбы Дональд Трамп неоднократно критиковал многомиллиардную помощь США для Украины и отказывался осудить агрессию России. Однако сразу после победы республиканца на выборах Владимир Зеленский поспешил его поздравить.

Мы с нетерпением ждем эры сильных Соединенных Штатов Америки под решительным руководством президента Трампа,

– написал Зеленский.

По мнению авторов публикации, такое откровенное поздравление является еще одним свидетельством разочарования Байденом, которое украинские чиновники выражают в частных разговорах. Американский отказ позволить Украине использовать переданные ракеты для ударов по России, постоянные задержки в предоставлении военной помощи и неспособность обеспечить Украине надежные гарантии безопасности воспринимались как проявления слабости и лицемерия.

Поэтому победа Трампа может стать для Украины шансом выйти из того, что The Economist описывает в лучшем случае как "кровавый тупик" в лучшем случае, а в худшем – как поражение.

Хотя вице-президентом в команде Трампа есть Джей Ди Вэнс, который ранее заявлял о намерениях заморозить войну, принудить Украину к нейтралитету без наказания агрессора, авторы публикации сомневаются, что новый президент США полностью "продаст" Украину. В частности, этому могут помешать настроения его республиканских избирателей.

"Он точно не захочет быть автором и владельцем поражения Украины. Но Трамп, скорее всего, будет требовать от Украины чего-то взамен. Это может быть, например, доступ к ее природным ресурсам. Его гораздо меньше будут волновать любые либеральные ценности", – говорится в статье.

Согласится ли Путин на мирные переговоры

Неопределенным фактором остается позиция Владимира Путина и его готовность идти на мирные переговоры. Источники, приближенные к российскому лидеру, подают противоречивые сигналы по этому вопросу. Один из них предупреждает, что "сложные вопросы" делают быстрое мирное соглашение "нереальным". Кроме того, Путин считает, что его войска сейчас побеждают, и убежден, что сможет справиться с ослабленной Украиной.

"Логично, что он будет продвигаться дальше. Но военный успех - вещь обманчивая. Вы никогда не можете быть уверены, что произойдет завтра" - отмечает украинский военный.