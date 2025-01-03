Навіть попри те, що вони поки не мають ресурсного значення для цього "квартету". На тлі цього, як пояснив 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, Україні необхідно зміцнювати стосунки із західними партнерами.

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Які країни впливатимуть на геополітику у 2025 році

"Зверніть увагу на Африку та країни Глобального Півдня. Вони можуть бути об'єктами прискіпливої уваги "монстрів" – Китаю та Росії", – сказав Клочок.

Ці держави, за його словами, відіграватимуть чималу роль у геополітиці у 2025 році. Хоча саме ресурсного значення вони поки що не мають для Москви та Пекіну. Визначальним успіхом для них все-таки залишиться співпраця з Європою та США.

4 країни (Китай, КНДР, Іран та Росія – 24 Канал) цьогоріч формуватимуть квартет тих, хто серйозно впливатиме на геополітику,

– зазначив Валерій Клочок.

Путінському режиму вдалося "зацементувати" себе як одного з геополітичних гравців. Росіяни домоглися просування ідеї багатополярного світу. Тому подальший розвиток процесів у світі значною частиною залежатиме від політики обраного президента США Дональда Трампа після 20 січня – дня його інавгурації.

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Що в цій ситуації необхідно робити Україні

Взаємні вітання диктаторів з Новим роком якраз свідчать про бажання сформувати неформальний союз країн, які сповідують принцип автократії, – один з найефективніших в управлінні державними процесами, як самі ж вони і стверджують.

Україні необхідно прийняти цей факт та зміцнювати стосунки із західними партнерами. Київ повинен відігравати одну з ключових ролей у формуванні європейської політики. Це не просте завдання, але його виконання вже потроху почалося, як-от в Сирії. Таких прикладів має бути більше.

Зверніть увагу! Україна підтримуватиме продовольчу безпеку Сирії, надаючи гуманітарну допомогу. У межах ініціативи "Зерно з України" до Сирії прибудуть понад 20 вантажівок, які доставлять 500 тонн борошна.

"На жаль, 2025 рік ще не буде визначальним у реалізації такого сценарію. Я про те, що Європа має об'єднатися на тлі таких викликів. Взаємні привітання, які уже є не перший рік – це якраз серйозний сигнал, який має бути взятий до уваги нашими західними поки партнерами, але дуже вірю, що будуть союзниками", – констатував Валерій Клочок.