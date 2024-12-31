У своєму привітанні він говорив про "братні народи". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ та Reuters.

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Що побажав лідер КНДР диктатору Путіну

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин із прийдешнім 2025 роком привітав Путіна, а також "братський російський народ" та "всіх військовослужбовців відважної російської армії". Самого очільника Кремля він назвав "найближчим другом і товаришем" та побажав йому "перемоги над неонацистами".

Не забув Кім нагадати, що готовий разом із Путіним ще більше зміцнювати стратегічне партнерство між обома країнами.

Нагадаємо, що китайський лідер Сі Цзіньпін також привітав Путіна зі святом. Він заявив, що "політична довіра" Пекіна та Москви "постійно виходить на новий рівень під стратегічним керівництвом двох лідерів".

Сі теж заявив про готовність підтримувати тісні контакти з Путіним для зміцнення китайсько-російських зв'язків. Він додав, що Росія та КНР "завжди рухаються правильним шляхом", бо відмовляються від "конфронтації та націленості проти третіх сторін".