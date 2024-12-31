В своем приветствии он говорил о "братских народах". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ и Reuters.

Смотрите также Путин делает вид, что все прекрасно: экс-министр объяснил, какие шаги диктатора приближают развал России

Что пожелал лидер КНДР диктатору Путину

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын с наступающим 2025 годом поздравил Путина, а также "братский российский народ" и "всех военнослужащих отважной российской армии". Самого главу Кремля он назвал "ближайшим другом и товарищем" и пожелал ему "победы над неонацистами".

Не забыл Ким напомнить, что готов вместе с Путиным еще больше укреплять стратегическое партнерство между обеими странами.

Напомним, что китайский лидер Си Цзиньпин также поздравил Путина с праздником. Он заявил, что "политическое доверие" Пекина и Москвы "постоянно выходит на новый уровень под стратегическим руководством двух лидеров".

Си тоже заявил о готовности поддерживать тесные контакты с Путиным для укрепления китайско-российских связей. Он добавил, что Россия и КНР "всегда движутся правильным путем", потому что отказываются от "конфронтации и нацеленности против третьих сторон".