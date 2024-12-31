Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Xinhua.

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Си Цзиньпин обменялся с Путиным поздравлениями к Новому году

В издании обнародовали цитату китайского лидера Си Цзиньпина.

Китай и Россия всегда движутся вперед рука об руку правильным путем отказа от альянса, конфронтации и не нацеливания на третью сторону,

– сказал он.

Глава Китая добавил, что политическое "взаимное доверие" и стратегическая координация между их странами "постоянно идут на более высокий уровень под стратегическим руководством двух лидеров".

По его словам, китайская и российская стороны "поддерживают друг друга как главы механизма БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, "внося значительный вклад в солидарность и сотрудничество между странами Глобального Юга".

Китайский лидер также заявил о готовности поддерживать "тесные контакты" с Путиным и "общее направление" сотрудничества между странами с целью "продолжения консолидации и углубления китайско-российских связей, которые отличаются постоянной добрососедской дружбой, всесторонней стратегической координацией и взаимовыгодным сотрудничеством".