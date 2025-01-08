Об этом 24 Каналу рассказал председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, отметив, что Дональд Трамп всегда пытается быстро реализовать собственные планы. Но есть вопрос относительно того, что именно он вообще будет делать.

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О чем свидетельствуют заявления Трампа

Как отметила Романова, Трамп уже сделал много непонятных заявлений, которые отвлекают внимание публики от завершения войны в Украине. Среди них – заявление Трампа о Канаде, Гренландии или о Панамском канале. Были даже его слова о переименовании Мексиканского залива.

Также во время недавней пресс-конференции Трамп обсуждал и вопрос войны в Украине. Он сделал несколько реверансов в сторону Путина. Особенно тогда, когда начал говорить о "чувствах России" относительно вступления Украины в НАТО.

Мне кажется, что Трамп готовится к встрече с Путиным. Если контакт с Зеленским у него уже есть, то с Путиным он еще должен наладить отношения. Ранее были заявления, что Трамп достанет Путина "под куполами". Теперь надо как-то миксовать,

– считает Романова.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский дал трехчасовое интервью с подкастером Лексом Фридманом. Оно было направлено именно на протрамповскую аудиторию в США. И это дало свой эффект.