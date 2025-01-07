Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Дональда Трампа в его резиденции в Мар-о-Лаго, которое транслирует PBS News.

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Почему Трамп намерен переименовать Мексиканский залив

Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Мексика злоупотребляет преимуществами Штатов в торговле и иммиграции. Именно поэтому он собирается изменить название Мексиканского залива на "Американский залив".

Какое красивое название. И оно уместно,

– сказал новоизбранный президент США.

Он также сказал, что Мексика должна "прекратить позволять миллионам людей вливаться в нашу страну". Кроме того, он назвал Мексику "очень опасным местом, которым по сути управляют картели".

Интересно, что после заявления Трампа депутат Марджори Тейлор Грин из штата Джорджия заявила в соцсети Х, что она представит законопроект о переименовании Мексиканского залива.

"Второй срок президента Трампа начинается с прекрасного старта. Я как можно быстрее внесу законопроект об официальном изменении названия Мексиканского залива на его законное название – Американский залив!" – написала она.

Стоит отметить, что Трамп также пообещал прекратить нелегальную иммиграцию из Мексики и ввести "значительные" пошлины для мексиканских и канадских товаров, поставляемых в США.

К слову, ранее Дональд Трамп возмутился, что Соединенные Штаты "субсидируют Мексику почти на 300 миллиардов долларов в год". Избранный президент США также сказал, что пусть Мексика и Канада "станут новыми штатами вместо субсидий".

Кроме того, Трамп угрожал Мексике введут новый тариф на пошлину на уровне 25% на импорт товаров. Подобные угрозы со стороны избранного американского президента звучали и в сторону Канады и Китая.