Об этом в эфире 24 Канала отметил директор Центра международных исследований Владимир Дубовик, подчеркнув, что сейчас Трамп свои стандарты и нормы превышает, ведь его заявления по Гренландии неожиданные и непонятные, однако вероятнее, что это просто риторика.

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Чего хочет Трамп заявлениями по Гренландии

По мнению Дубовика, новоизбранный президент США на самом деле не собирается присваивать Гренландию. Скорее речь идет о том, что он предпочитает продемонстрировать, что он решительный политик и сильный лидер, который может транслировать неортодоксальные взгляды и лозунги.

Трамп хочет, чтобы к нему и его инаугурации было приковано внимание, потому что сейчас все-таки еще много внимания к действующему президенту США (Байдену – 24 Канал). Трампу это не нравится,

– считает Дубовик.

Директор Центра международных исследований высказал мнение, что визит сына Трампа в Гренландию вряд ли каким-то образом приблизит ее присоединение к США. Сейчас это просто слова, ведь Трамп пока официально президентом не стал, его высказывания не стоит расценивать как официальные заявления американского правительства.

Поэтому сейчас это можно списать на эксцентричность Трампа,

– озвучил Дубовик.

Действительно ли канадцы хотят присоединиться к США

Заявления Трампа относительно Канады и Мексики директор Центра международных исследований объясняет иначе. Он отметил, что это 2 страны, которые с США находятся в зоне совместной торговли, поэтому в этой ситуации есть определенные экономические особенности.

Дубовик напомнил, что Трамп озвучивал, что планирует ввести 25% пошлины на товары из Канады и Мексики. Кроме того, его беспокоит проблема нелегальной миграции, он считает, что Оттава и Мехико должны сделать больше для того, чтобы унять этот поток.

После того как премьер Канады Джастин Трюдо объявил о своей отставке Дональд Трамп в очередной раз высказался об идее присоединить Канаду к США, заявив, что "многие люди в Канаде любят быть 51-м штатом".

Трамп также добавил, что если бы Канада объединилась с США, то налоги значительно снизились бы, а сама страна была бы полностью защищена от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые постоянно ее окружают.

Думаю, что в Канаде таких людей, которые хотели бы стать 51-м штатом не очень много. Наоборот, там в основном люди воспринимают Соединенные Штаты как непредсказуемого и угрожающего соседа,

– считает Дубовик.

Дубовик отметил, что вероятно в Канаде есть люди, которые с симпатией относятся к США, но не настолько, чтобы возникал вопрос о присоединении Канады к Соединенным Штатам.

"Польза для Трампа от отставки Трюдо и низкого рейтинга Либеральной партии, которая сейчас у власти, еще и в том, что на выборах большие шансы вероятно будет иметь Прогрессивно-консервативная партия во главе с Полиевым, которого некоторые сравнивают с Трампом. В Мексике так же как экс-президент Обрадор, так и действующий президент, тяготеют к консервативному правому течению, как и Трамп", – озвучил Дубовик.

Поэтому, по мнению директора Центра международных исследований, может так случиться, что в Канаде и Мексике будут у власти политики, которые идеологически близки к Трампу, а это для нового президента США будет удобно и положительно.