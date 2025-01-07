Про це в етері 24 Каналу зазначив директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик, підкресливши, що нині Трамп свої стандарти й норми перевищує, адже його заяви щодо Гренландії несподівані та незрозумілі, однак ймовірніше, що це просто риторика.

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Чого прагне Трамп заявами щодо Гренландії

На думку Дубовика, новообраний президент США насправді не збирається привласнювати Гренландію. Скоріше йдеться про те, що він воліє продемонструвати, що він рішучий політик та сильний лідер, який може транслювати неортодоксальні погляди й гасла.

Трамп хоче, аби до нього та його інавгурації була прикута увага, бо зараз все-таки ще багато уваги є до чинного президента США (Байдена – 24 Канал). Трампу це не подобається,

– вважає Дубовик.

Директор Центру міжнародних досліджень висловив думку, що візит сина Трампа до Гренландії навряд чи якимось чином наблизить її приєднання до США. Зараз це просто слова, адже Трамп поки що офіційно президентом не став, його висловлювання не варто розцінювати як офіційні заяви американського уряду.

Тому зараз це можна списати на ексцентричність Трампа,

– озвучив Дубовик.

Чи справді канадці хочуть приєднатися до США

Заяви Трампа щодо Канади й Мексики директор Центру міжнародних досліджень пояснює інакше. Він наголосив, що це 2 країни, які з США перебувають в зоні спільної торгівлі, тому в цій ситуації є певні економічні особливості.

Дубовик нагадав, що Трамп озвучував, що планує ввести 25% мита на товари з Канади та Мексики. Крім того, його турбує проблема нелегальної міграції, він вважає, що Оттава і Мехіко мають зробити більше для того, щоб вгамувати цей потік.

Після того як прем'єр Канади Джастін Трюдо оголосив про свою відставку Дональд Трамп вкотре висловився про ідею приєднати Канаду до США, заявивши, що "багато людей у ​​Канаді люблять бути 51-м штатом".

Трамп також додав, що якби Канада об'єдналася зі США, то податки значно знизилися б, а сама країна була б повністю захищена від загроз з боку російських і китайських кораблів, які постійно її оточують.

Думаю, що в Канаді таких людей, які хотіли б стати 51-м штатом не дуже багато. Навпаки, там здебільшого люди сприймають Сполучені Штати як непередбачуваного та загрозливого сусіда,

– вважає Дубовик.

Дубовик зазначив, що ймовірно в Канаді є люди, які з симпатією ставляться до США, але не настільки, щоб виникало питання про приєднання Канади до Сполучених Штатів.

"Користь для Трампа від відставки Трюдо і низького рейтингу Ліберальної партії, яка зараз при владі, ще й у тому, що на виборах великі шанси ймовірно матиме Прогресивно-консервативна партія на чолі з Полієвим, якого дехто порівнює з Трампом. В Мексиці так само як експрезидент Обрадор, так і чинна президентка, тяжіють до консервативної правої течії, як і Трамп", – озвучив Дубовик.

Тому, на думку директора Центру міжнародних досліджень, може так статися, що в Канаді та Мексиці будуть при владі політики, які ідеологічно близькі до Трампа, а це для нового президента США буде зручно і позитивно.