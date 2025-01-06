Ще на початку грудня майбутній президент США сенсаційно прокоментував свою зустріч із канадським прем'єром, заявивши, що мав приємність повечеряти з "губернатором величного Штату Канада Джастіном Трюдо", передає 24 Канал із посиланням на People.

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Трамп висловився про "розширення" Штатів

У різдвяному привітанні Трамп знову згадав про ідею включення Канади до складу США як 51-го штату, пообіцявши знизити податки для канадців.

На тлі повідомлення про відставку Трюдо республіканець вкотре зробив допис у своїй соцмережі, де розмріявся про приєднання Канади до Штатів. Він наголосив, що, буцімто, "багато людей у ​​Канаді люблять бути 51-м штатом".

За словами політика, США більше не можуть терпіти торгові дефіцити і субсидії, які необхідні Канаді для виживання. На думку Трампа, Джастін Трюдо це розумів, а тому пішов у відставку.

Якби Канада об'єдналася зі США, не було тарифів, податки значно знизилися б, а сама країна була б повністю захищена від загроз з боку російських і китайських кораблів, які постійно її оточують. Водночас, це була б чудова нація,

– написав Трамп.

До слова, прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде висловив бажання досягти незалежності від Данії. Ця заява прозвучала після того, як Трамп уже двічі пропонував купити острів.