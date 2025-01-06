Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зазначивши, що про це свідчить репост подкасту мільярдером Ілоном Маском.

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Як Зеленський намагався достукатися до Трампа

Метою інтерв'ю президента Володимира Зеленського американському подкастеру Лексу Фрідману було достукатися до команди обраного президента США Дональда Трампа. На думку Клочка, українському лідеру вдалося це зробити.

Про це свідчить, зокрема, поширення подкасту Ілоном Маском, який дуже наближений до республіканця, у своїй мережі Х. Він нічого не прокоментував. Просто написав "інтерв'ю Зеленського".

Це вже добре в частині того, що президент намагається знайти контакт із Трампом, з його командою,

– наголосив Валерій Клочок.

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Як Зеленський філігранно відповів на питання про Маска

Показовим було питання саме про Маска, який останнім часом встряв у багато скандалів. Зеленський дуже обережно і дипломатично прокоментував це. Він сказав, що оцінює людей за їхніми здобутками – тим, як вони працюють, а не за особистими якостями.

Він фактично уникнув відповіді, що, в принципі, Маску зайшло. Трампу вважайте – також. Далі все залежатиме від того, коли та як відбудеться зустріч Зеленського, Трампа та Маска,

– зауважив Клочок.

Емоційність та подекуди ненормативну лексику президента України багато хто критикує. Однак Зеленський використав дипломатичний меседж, який дійсно міг бути спрямований на Трампа, також схильного до гострих висловлювань. Його виборча кампанія на цьому будувалася. Тому достукатися вдалося, а, як команда Трампа сприйме це – стане відомо після 20 січня.

До слова, Зеленський заявив, що хотів би відвідати інавгурацію Дональда Трампа, але рішення прийматиме залежно від ситуації в Україні. Крім того, без запрошення він не поїде.