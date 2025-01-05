Втім, після перемоги на виборах, республіканець вимушено визнав, що покласти кінець конфлікту, який точиться майже три роки, буде не так просто, як він сподівався, передає 24 Канал із посиланням на The Telegraph.

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Трамп може організувати "зустріч" по Україні

Видання допускає, що нова адміністрація Сполучених Штатів може незабаром спробувати скликати якусь конференцію щодо України. Те, наскільки скоро відбудеться подібний захід, залежить від готовності Путіна і Зеленського вести мирні переговори, а також від домовленостей щодо головуючого, порядку денного і місця проведення.

Це також може залежати від того, чи Росія, зокрема, не вчинить безчинств, які могли б унеможливити такі переговори в світлі міжнародної думки,

– йдеться у тексті британської газети.

Недавнє збиття азербайджанського авіалайнера є саме тим актом, який, здається, підтверджує, що Росія є безсовісною державою-ізгоєм. Подальші схожі злочини можуть підірвати можливі переговори.

Америка, як провідна світова держава, яка за часів адміністрації Байдена надала Україні багато засобів для ведення війни, явно буде центральною для будь-яких переговорів, незалежно від того, чи будуть вони формально запропоновані Трампом, чи ні. Ймовірний майбутній державний секретар Марко Рубіо міг би очолити конференцію. На цю роль також може претендувати голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

До слова, президент Зеленський неодноразово заявляв, що Україна прагне миру і готова до переговорів. Він підкреслював, що наша держава потребує сильних гарантій безпеки, які б унеможливили повторнення російської агресії. Крім того, політик зазначав, що Україна не даруватиме Росії свої території. Водночас він не виключав можливість повернення окупованих земель дипломатичним шляхом.

Тим часом у Кремлі висувають цинічні умови для початку переговорів. Там заявляють, що не хочуть припинення вогню, до якого сторони вже закликав Дональд Трамп. Путін вимагає від України відмову від 4 областей, Криму і НАТО, а також розброєння.

Останні заяви Москви свідчать про відсутність у неї зацікавленості говорити про завершення війни.