Про це пише 24 Канал з посиланням на The Guardian. Зазначається, що протягом 500 років на попередніх данських королівських гербах були зображені три корони – символ Кальмарської унії між Данією, Норвегією та Швецією протягом 1397 – 1523 років.

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В оновленій версії на гербі корони були прибрані та замінені на більш помітних білого ведмедя та барана, які символізують Гренландію і Фарерські острови відповідно. Королівський дім Данії заявив, що герб, який використовується на офіційних документах і печатках, елементи якого датуються ХІІ століттям, "зміцнює авторитет співдружності". Там пояснили, що три корони були вилучені, "оскільки більше не є актуальними".

Старий (ліворуч) та новий королівський герб Данії / фото: The Guardian

Син Трампа їде до Гренландії

Міністр закордонних справ Гренландії Міннгуак Клейст підтвердив мовнику DR, що син новообраного президента США Дональд Трамп-молодший прибуде до Гренландії у вівторок, 7 січня. Владу Гренландії заздалегідь поінформували про його приїзд.

Повідомляється, що це буде приватний візит. Жодного запиту на зустріч з урядом не було, підкреслили у МЗС Гренландії.

Нагадаємо, Дональд Трамп неодноразово озвучував ідею придбання Гренландії. Тому Данія анонсувала значне збільшення фінансування оборони в Гренландії. Республіканець навіть згадав про цей намір у різдвяному привітанні. За його словами, місцеві жителі нібито хочуть бачити американську присутність на острові.