Сторонников Трампа объединяет лозунг "Make America Great Again". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Какой была цель интервью для Зеленского

Владимир Зеленский в трехчасовом интервью с подкастером Лексом Фридманом обратился к специфической аудитории Трампа, которую объединяет лозунг "Make America Great Again" (MAGA).

MAGA ассоциируется с политическим движением сторонников Трампа, которые выступают против лево-либеральной политики и часто не доверяют традиционным СМИ, но ориентируются на мнение лидеров правого антилиберального лагеря, таких как Лекс Фридман.

Зеленский приправил свои политические месседжи шутками и руганью, подобранными так, чтобы обратиться к протрамповской аудитории, которая часто относится к нему враждебно. И, казалось, это имело желаемый эффект, поскольку даже советник Трампа Илон Маск, который обычно является саркастическим в отношении Зеленского, перепостил интервью без комментариев,

– акцентирует Politico.

Президент Украины также похвалил Трампа, назвав его единственным, кто способен заставить Владимира Путина прекратить войну и обеспечить Украине реальные гарантии безопасности. Зеленский вспомнил, что победа Трампа на выборах была связана с его решительностью, в отличие от демократов.

В разговоре затронули и тему коррупции в Украине, которую часто используют критики помощи Киеву среди республиканцев. Зеленский отметил, что Украина создала одну из самых эффективных антикоррупционных систем в Европе, что уже признано ЕС, но подчеркнул, что искоренение коррупции требует времени.

Напомним, во время интервью Зеленский льстиво высказывался о Трампе, в частности его решительность и влияние. Президент Украины выловил предложение, что Трамп может стать первым лидером, который прилетит в Украину на самолете после завершения войны.