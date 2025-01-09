Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на слова Пескова на брифинге, которые цитируют российские СМИ.

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Ждет ли Путин встречи с Трампом

По словам пресс-секретаря, Путин неоднократно говорил о своей готовности к диалогу, и более того, о его необходимости.

В случае, если после вступления в должность политическая воля (Трампа – 24 Канал) к восстановлению контактов на высшем уровне сохранится, то, конечно, президент Путин будет это только приветствовать,

– сказал Песков.

Однако пока запросов о контактах от команды будущего президента США не было, утверждает пресс-секретарь.

К слову, ранее Пескова просили прокомментировать заявление депутата из Германии о возможности встречи Путина и Трампа в ближайшем будущем. Пресс-секретарь ответил, что подобных намерений нет.

В последнее время Трамп сделал много неоднозначных заявлений. По словам главы благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольги Романовой, некоторые из них можно считать "реверансами" к Путину. Заявления американского президента о Канаде, Гренландии или Панамском канале отвлекают внимание публики от завершения войны в Украине.