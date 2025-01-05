Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прессекретаря Путіна Дмітрія Пєскова, якого цитують російські ЗМІ.

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Що сказав Пєсков про можливу зустріч Путіна і Трампа

Дмітрія Пєскова попросили прокоментувати заяву депутата із Німеччини щодо можливості зустрічі Путіна та Трампа у найближчому майбутньому. Прихвостень російського диктатора сказав, що подібних намірів немає.

Планів зустрічі Путіна із Шольцом чи Трампом зараз немає,

– сказав Пєсков.

До слова, про можливу майбутню зустріч Трампа і Путіна раніше заявляв опозиційний німецький політик з ХДС Родеріх Кізеветтер. Він зазначив, що Олаф Шольц може зустрітися з президентом Росії Владіміром Путіним до виборів 23 лютого.

Окрім того, Кізеветтер наголосив, що новообраний президент США Дональд Трамп і Путін можуть зустрітися вже у березні цього року. За словами політика, наразі невідомо, чого очікувати від зустрічі Трампа та Путіна.