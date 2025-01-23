Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что Путин накопил ресурсы для войны. Поэтому несмотря на все его заявления, он может продолжать боевые действия еще целый 2025 год.

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Готовится ли Путин к миру

Скорее всего, в течение всего 2025 года глава Кремля будет пытаться "выторговать" для себя какие-то позиции. Особенно, учитывая то, что к власти в Соединенных Штатах пришла новая администрация. Вместе с этим он будет продолжать войну.

Российский ВПК не останавливается, оккупанты продолжают перестраивать экономику. Это становится все труднее делать в условиях санкций. Более того, Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении ограничений и приказал начать добычу нефти.

Россия пытается вести военную экономику и это остается приоритетом для Путина. Он хочет воевать дальше, поэтому публикации, что с ним можно будет быстро договориться, только расслабляют людей,

– отметил Андрей Коваленко.

Если бы все было так легко, то президент США не делал бы таких жестких заявлений сразу после инаугурации. Поэтому, очевидно, что все готовятся к сложным процессам, которые будут сопровождаться жесткими действиями против России.

"Считаю это правильно, но любые жесткие действия означают, что Россия не видит другого сценария, кроме как продолжать войну. Это, конечно, самоубийство для них", – добавил руководитель ЦПД.

Как могут развиваться события дальше

Один из сценариев предусматривает, что Путин будет пытаться максимально затянуть время. На протяжении всей своей истории Россия всегда так делала. Любые задержки страна-агрессор использует для накопления ресурсов и усиления армии. Важно это понимать и не дать Путину это сделать.

Еще один сценарий зависит от поведения Китая. Дональд Трамп призвал Пекин вмешаться в ситуацию и использовать свои рычаги влияния. У него и Си Цзиньпина был длительный разговор, во время которого, вероятно, все обсуждали.

Китай помнит первую каденцию Дональда Трампа и достаточно жесткие экономические ограничения, которые привели к кризису в 2020 году. Сейчас Пекин не настроен на конфликт с Соединенными Штатами, хотя и считает их главным геополитическим конкурентом,

– подчеркнул Андрей Коваленко.

Поэтому Китай может пойти на определенные шаги, чтобы повлиять на Россию. Но страна-агрессор нужна Си Цзиньпину, чтобы давить на Европу и ослаблять Запад. Конструкция их взаимоотношений очень сложная.

Главная цель Путина – уничтожение Украины и украинской государственности. Она никуда не исчезла. Итак, нужно наращивать силы, армию, наносить удары по российским НПЗ и истощать Россию на поле боя. Также важно единство наших союзников и усиление санкций особенно на нефть.