Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Яка позиція Путіна щодо мирних переговорів щодо війни

У п'ятницю, 24 січня, Владімір Путін дав інтерв’ю кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну. Диктатор, ймовірно, використав цю розмову, аби щоб сигналізувати російському суспільству, що Росія навряд чи братиме участь у мирних переговорах найближчим часом і що війна навряд чи скоро закінчиться.

Аналітики ISW зазначають, що цим інтерв’ю Путін також прагнув вплинути на російські еліти, які прагнуть завершення війни. Його меседж має переконати їх у тому, що жодних швидких шляхів досягнення миру не буде.

В Інституті вивчення війни звернули увагу, що Путін під час виступу значною мірою зосередився на указі президента України від 2022 року про "неможливість вести переговори" з Путіним. Президент Росії зазначав, що це є значною перешкодою для мирних переговорів.

Путін неправдиво заявив, що Україна і президент України Володимир Зеленський не зацікавлені в мирних переговорах і що Росія і Україна не можуть обговорювати "щось серйозне" з наявним указом,

– кажуть аналітики.

Правитель Росії намагався запевнити, що будь-які переговори до скасування указу будуть "нелегітимними". Ймовірно, таким чином Путін натякнув Трампу, що той має домовлятися про Україну виключно з ним, оскільки двоє лідерів можуть "спокійно" обговорювати свої інтереси.

"Інтенсивна увага Путіна до указу під час його інтерв’ю 24 січня є ще однією спробою відвернути увагу від його небажання брати участь у мирних переговорах щодо припинення війни в Україні", – пише ISW.