14 февраля в Мюнхене состоится конференция по безопасности, в рамках которой пройдут переговоры Зеленского с госсекретарем Марком Рубио и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Последний в интервью для The Wall Street Journal не исключил вероятность отправки в Украину американских войск, передает 24 Канал.

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Что должно произойти, чтобы США отправили в Украину войска

Джей Ди Вэнс отметил, что США готовы ударить по Москве санкциями, и возможно, даже отправить своих военных в Украину, если Путин не подпишет соглашение, которое будет гарантировать долгосрочную безопасность Киева.

В то же время вице-президент уверен, что соглашения таки удастся достичь.

Я думаю, что существует соглашение, которое может быть заключено с Путиным. И я думаю, что из этого получится соглашение, которое шокирует многих людей,

– сказал Вэнс.

По его словам, еще рано говорить о том, какая часть территории Украины останется оккупированной Россией, и какие гарантии безопасности США и союзники могут предложить Киеву. Эти детали будут проработаны во время мирных переговоров. Вэнс заметил, что есть несколько вариантов. Приоритетом является сохранение украинского суверенитета и независимости.

После успешного соглашения с Россией по Украине США надеются перезагрузить отношения с Москвой, чтобы ослабить ее связи с Пекином.

К слову, во время "Рамштайна" министр обороны США Пит Гегсет отверг возможность отправки в Украину американских военных.