Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 412 окремий полк Безпілотних Систем Nemesis.

Як українські військові знищили шляхопрокладач?

Інженерна машина розгородження, яку знищили українські бійці, призначена для розчищення шляху іншим моторизованим військам у складних умовах наступу.

За словами військових, цей бульдозер прокладає шлях через мінні поля, розчищає дороги від завалів та виконує інженерні роботи.

Ворог називає ІМР-3М "термінатором на гусеницях", оскільки він оснащений захистом від наслідків ядерного удару, має важку броню, кулемет; а також може самостійно долати мінні поля,
– йдеться в повідомленні.

За даними 412-го полку "Nemesis", з 2022 року візуально було підтверджено знищення всього двох одиниць ІМР-3М, остання – понад рік тому.

Військові знищили "термінатор на гусеницях": дивіться відео

Російські війська зазнають втрат: останні новини

  • Безпілотники спецпідрозділу ГУР Міноборони "Примари" уразили три російські багатоцільові гелікоптери Мі-8 та РЛС "Небо-У" в тимчасово окупованому Криму. У ГУР також опублікували відео успішної операції.

  • Нещодавно Головне управління розвідки також провело спеціальну операцію біля населеного пункту Щитова у Приморському краї Росії. За даними джерел 24 Каналу, бійці змогли ліквідувати окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні.

  • Українські спецпризначенці на тимчасово окупованій території Запорізької області успішно знищили російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3". Операція відбулася поблизу Олександрівки.