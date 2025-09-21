Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 412 отдельный полк Беспилотных Систем Nemesis.

Читайте также Минус еще 1000 захватчиков и сотни единиц техники: потери врага на 21 сентября

Как украинские военные уничтожили путепрокладчик?

Инженерная машина разграждения, которую уничтожили украинские бойцы, предназначена для расчистки пути другим моторизованным войскам в сложных условиях наступления.

По словам военных, этот бульдозер прокладывает путь через минные поля, расчищает дороги от завалов и выполняет инженерные работы.

Враг называет ИМР-3М "терминатором на гусеницах", поскольку он оснащен защитой от последствий ядерного удара, имеет тяжелую броню, пулемет; а также может самостоятельно преодолевать минные поля,

– говорится в сообщении.

По данным 412-го полка "Nemesis", с 2022 года визуально было подтверждено уничтожение всего двух единиц ИМР-3М, последнее – более года назад.

Военные уничтожили "терминатор на гусеницах": смотрите видео

Российские войска несут потери: последние новости