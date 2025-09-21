Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 412 отдельный полк Беспилотных Систем Nemesis.
Как украинские военные уничтожили путепрокладчик?
Инженерная машина разграждения, которую уничтожили украинские бойцы, предназначена для расчистки пути другим моторизованным войскам в сложных условиях наступления.
По словам военных, этот бульдозер прокладывает путь через минные поля, расчищает дороги от завалов и выполняет инженерные работы.
Враг называет ИМР-3М "терминатором на гусеницах", поскольку он оснащен защитой от последствий ядерного удара, имеет тяжелую броню, пулемет; а также может самостоятельно преодолевать минные поля,
– говорится в сообщении.
По данным 412-го полка "Nemesis", с 2022 года визуально было подтверждено уничтожение всего двух единиц ИМР-3М, последнее – более года назад.
Беспилотники спецподразделения ГУР Минобороны "Призраки" поразили три российских многоцелевых вертолета Ми-8 и РЛС "Небо-У" во временно оккупированном Крыму. В ГУР также опубликовали видео успешной операции.
Недавно Главное управление разведки также провело специальную операцию возле населенного пункта Щитовая в Приморском крае России. По данным источников 24 Канала, бойцы смогли ликвидировать оккупантов, которые совершали военные преступления в Украине.
Украинские спецназовцы на временно оккупированной территории Запорожской области успешно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3". Операция состоялась вблизи Александровки.