Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента Фінляндії Александера Стубба, яку цитує Reuters.
В яких країнах розгорнуть місію "Східний вартовий" найперше?
Александер Стубб наголосив, що Європа може багато навчитися в України щодо захисту від дронів.
Фінський очільник також зазначив, що місія "Східний вартовий" спрямована на зміцнення оборони південно-східного флангу НАТО. Спершу вона розпочнеться у Румунії та Польщі.
Водночас генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу заявив, що у випадку повторення ситуації з порушенням повітряного простору Польщі мали б бути застосовані не тільки дії для збиття цих БпЛА, а й контрудари по об'єктах запуску цих дронів. Окрім того, за словами експерта, Європа має замислитись над тим, як організувати систему власного захисту.
Що відомо про нову місію НАТО у Польщі та Румунії?
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте 12 вересня заявив, що Альянс розпочинає операцію "Східний вартовий", щоб зміцнити східний фланг після атаки російських безпілотників на Польщу. Ця місія відбуватиметься у два етапи.
Перший етап – розмістити військових на кордоні з Білоруссю, де проходили військові навчання "Захід-2025". Другим етапом має стати формування протиударного блоку для протидії російським БпЛА і ракетам. До операції залучать ресурси низки країн-членів, зокрема Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини.
Для проведення цієї місії президент Польщі Кароль Навроцький підписав спеціальну резолюцію. Вона дозволяє військовослужбовцям країн НАТО перебувати на польській території в межах операції "Східний вартовий".