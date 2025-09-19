Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву президента Фінляндії Александера Стубба, яку цитує Reuters.

В яких країнах розгорнуть місію "Східний вартовий" найперше?

Александер Стубб наголосив, що Європа може багато навчитися в України щодо захисту від дронів.

Фінський очільник також зазначив, що місія "Східний вартовий" спрямована на зміцнення оборони південно-східного флангу НАТО. Спершу вона розпочнеться у Румунії та Польщі.

Водночас генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу заявив, що у випадку повторення ситуації з порушенням повітряного простору Польщі мали б бути застосовані не тільки дії для збиття цих БпЛА, а й контрудари по об'єктах запуску цих дронів. Окрім того, за словами експерта, Європа має замислитись над тим, як організувати систему власного захисту.

Що відомо про нову місію НАТО у Польщі та Румунії?