Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

Читайте також Поляки здивовані: медіаексперт сказав, чим "вразила" реакція НАТО на російські БпЛА

Як НАТО реагуватиме на російські безпілотники?

Високопосадовець НАТО, який розмовляв з виданням на умовах анонімності, заявив, що порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками було "безрозсудним і небезпечним" вчинком.

Він також пояснив, чому цей інцидент досі не назвали навмисним.

Аналізуючи таку ситуацію, потрібно враховувати багато чого. Іноді сліди дронів можуть відображатися в дублікаті. Іншими словами, ви можете бачити на радарі кілька слідів і лише один дрон, тому для зчитування цієї картини потрібно багато чого зробити… Це може коли-небудь стати повністю ясним, а може й не стати,

– сказав співрозмовник журналістів.

За словами високопосадовця НАТО, завдяки уламкам дронів можна отримати чимало інформації. До того ж розслідування на місці "з очевидних причин" є прерогативою Польщі.

Водночас посадовець підкреслив, що НАТО працювало й продовжує працювати, використовуючи уроки, винесені з України, у щоденній взаємодії різними способами.

Це абсолютно двосторонній рух: українці вчаться у нас, і водночас наші війська – в українців… На багатьох рівнях, політичному та військовому, НАТО має дуже глибокі й тривалі зв'язки з Україною,

– зазначив він.

Високопосадовець Альянсу повідомив, що до місії НАТО "Східний вартовий", спрямованої на посилення східного флангу, вже приєдналися або планують долучитися вісім країн-членів. Її запуск був оголошений невдовзі після порушення повітряного простору Польщі дронами, а серед учасників – Франція, Німеччина, Чехія, Велика Британія, Данія, Італія, Іспанія та Швеція.

Однак збиття повітряних цілей над територією України наразі не планується: місія "Східний вартовий" поширюється "лише на території союзних держав".

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вже пропонував перехоплювати російські дрони та ракети в повітряному просторі України. Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу розповів, що реалізація такого кроку може супроводжуватися певними труднощами.

За його словами, польські літаки, які перебуватимуть у повітряному просторі України, зможуть лише виявляти "Шахеди" та передавати їхні координати. Як наслідок, цю інформацію зможуть використовувати Сили оборони.

Російські дрони в Польщі: як це було?