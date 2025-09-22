Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

Как Польша пригрозила России?

Польский министр напомнил о недавнем инциденте, когда российские беспилотники нарушили воздушное пространство страны во время атаки на Украину, обратившись к российскому правительству с "одной просьбой".

Никто не поддерживает ваши попытки завоевать Украину, и мы не дадим себя запугать. Если очередная ракета или другой объект влетит в наше пространство, намеренно или случайно, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вас предупредили,

– заявил он.

Отметим, что также недавние провокации со стороны Москвы, в частности в отношении Эстонии, осудили ряд стран, в частности, Дания, Германия, страны Бенилюкса, Литва, Латвия, Украина, Румыния, Великобритания и другие.

Что известно о российских провокациях?

Напомним, ночью 10 сентября российские беспилотники нарушили воздушное пространство Польши, на территории страны до сих пор продолжают находить обломки целей. Тогда НАТО поднимало свою авиацию из-за угрозы.

Вскоре после этого три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, что и стало причиной созыва Совбеза ООН. Соответствующие борта находились в воздухе страны около 12 минут.

Уже 21 сентября, Германия подняла в воздух истребители Eurofighter. Над Балтийским морем самолеты перехватили в небе российский самолет-разведчик, летевший без включенного транспондера и не выходивший на связь.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что ее страна совместно с НАТО готовы перехватывать российские самолеты, если те без разрешения войдут в воздушное пространство Альянса.

К слову, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, что такие действия России однозначно являются разведкой, и соответствующие нарушения не являются случайностью.