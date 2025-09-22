Соответствующее заявление во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке сделала министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой SkyNews.

Как в Великобритании готовы отвечать на российскую агрессию?

По словам Купер, силы НАТО и Великобритании готовы перехватывать российские самолеты, если те без разрешения войдут в воздушное пространство Альянса.

Она охарактеризовала недавние действия России как по меньшей мере опрометчивые и опасные сознательные провокации, направленные на подрыв суверенитета европейских государств и дестабилизацию безопасности в регионе.

Такие действия повышают риск ошибок, которые могут привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией,

– предупредила Иветт Купер.

Руководительница британского МИД заверила в непоколебимой поддержке, солидарности и сотрудничества с партнерами.

В то же время комментируя действия российского диктатора Путина, она отметила, что его безответственные действия угрожают прямым конфликтом с НАТО.

Наш Альянс имеет оборонительный характер, но не сомневайтесь – мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО,

– заявила министр.

Купер подчеркнула бдительность и решимость НАТО, позицию, которую поддержали и другие страны, в частности Франция и Словакия.

