Соответствующее заявление во время заседания Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке сделала министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой SkyNews.
Как в Великобритании готовы отвечать на российскую агрессию?
По словам Купер, силы НАТО и Великобритании готовы перехватывать российские самолеты, если те без разрешения войдут в воздушное пространство Альянса.
Она охарактеризовала недавние действия России как по меньшей мере опрометчивые и опасные сознательные провокации, направленные на подрыв суверенитета европейских государств и дестабилизацию безопасности в регионе.
Такие действия повышают риск ошибок, которые могут привести к прямому военному столкновению между НАТО и Россией,
– предупредила Иветт Купер.
Руководительница британского МИД заверила в непоколебимой поддержке, солидарности и сотрудничества с партнерами.
В то же время комментируя действия российского диктатора Путина, она отметила, что его безответственные действия угрожают прямым конфликтом с НАТО.
Наш Альянс имеет оборонительный характер, но не сомневайтесь – мы готовы принять все необходимые меры для защиты воздушного пространства и территории НАТО,
– заявила министр.
Купер подчеркнула бдительность и решимость НАТО, позицию, которую поддержали и другие страны, в частности Франция и Словакия.
Что известно о российских самолетах в небе европейских стран?
- В пятницу, 19 сентября, три российские самолеты МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Такая провокация вызвала вызов российского дипломата и консультации в НАТО по статье 4.
- Европейские лидеры, в частности Урсула фон дер Ляйен, поддержали Эстонию и призвали к усилению санкций против России.
- По мнению экспертов The Times, глава Кремля Владимир Путин наращивает военное напряжение, тестируя границы НАТО и проверяя реакцию Альянса.
- К тому же Москва цинично отрицает обвинения Эстонии во вторжении российских самолетов, называя их безосновательными.
- В воскресенье, 21 сентября, немецкие истребители Eurofighter перехватили российский разведывательный самолет Ил-20М над Балтийским морем, который летел без включенного транспондера и не отвечал на запросы связи.