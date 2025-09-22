Відповідну заяву під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку зробила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Про це пише 24 Канал із посиланням SkyNews.

Як у Великій Британії готові відповідати на російську агресію?

За словами Купер, сили НАТО та Великої Британії готові перехоплювати російські літаки, якщо ті без дозволу увійдуть у повітряний простір Альянсу.

Вона схарактеризувала нещодавні дії Росії як щонайменше необачні та небезпечні свідомі провокації, спрямовані на підрив суверенітету європейських держав і дестабілізацію безпеки в регіоні.

Такі дії підвищують ризик помилок, які можуть призвести до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією,
– попередила Іветт Купер.

Очільниця британського МЗС запевнила у непохитній підтримці, солідарності та співпраці з партнерами.

Водночас коментуючи дії російського диктатора Путіна, вона зауважила, що його безвідповідальні дії загрожують прямим конфліктом із НАТО.

Наш Альянс має оборонний характер, але не сумнівайтеся – ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору та території НАТО,
– заявила міністерка.

Купер підкреслила пильність і рішучість НАТО, позицію, яку підтримали й інші країни, зокрема Франція та Словаччина.

Що відомо про російські літаки в небі європейських країн?

  • У п'ятницю, 19 вересня, три російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Така провокація спричинила виклик російського дипломата та консультації в НАТО за статтею 4.

  • Європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, підтримали Естонію та закликали до посилення санкцій проти Росії.

  • На думку експертів The Times, очільник Кремля Володимир Путін нарощує військову напругу, тестуючи кордони НАТО та перевіряючи реакцію Альянсу.

  • До того ж Москва цинічно заперечує звинувачення Естонії у вторгненні російських літаків, називаючи їх безпідставними.

  • У неділю, 21 вересня, німецькі винищувачі Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над Балтійським морем, який летів без увімкненого транспондера та не відповідав на запити зв'язку.