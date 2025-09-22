Відповідну заяву під час засідання Ради Безпеки ООН у Нью-Йорку зробила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер. Про це пише 24 Канал із посиланням SkyNews.
Як у Великій Британії готові відповідати на російську агресію?
За словами Купер, сили НАТО та Великої Британії готові перехоплювати російські літаки, якщо ті без дозволу увійдуть у повітряний простір Альянсу.
Вона схарактеризувала нещодавні дії Росії як щонайменше необачні та небезпечні свідомі провокації, спрямовані на підрив суверенітету європейських держав і дестабілізацію безпеки в регіоні.
Такі дії підвищують ризик помилок, які можуть призвести до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією,
– попередила Іветт Купер.
Очільниця британського МЗС запевнила у непохитній підтримці, солідарності та співпраці з партнерами.
Водночас коментуючи дії російського диктатора Путіна, вона зауважила, що його безвідповідальні дії загрожують прямим конфліктом із НАТО.
Наш Альянс має оборонний характер, але не сумнівайтеся – ми готові вжити всіх необхідних заходів для захисту повітряного простору та території НАТО,
– заявила міністерка.
Купер підкреслила пильність і рішучість НАТО, позицію, яку підтримали й інші країни, зокрема Франція та Словаччина.
Що відомо про російські літаки в небі європейських країн?
У п'ятницю, 19 вересня, три російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії. Така провокація спричинила виклик російського дипломата та консультації в НАТО за статтею 4.
Європейські лідери, зокрема Урсула фон дер Ляєн, підтримали Естонію та закликали до посилення санкцій проти Росії.
На думку експертів The Times, очільник Кремля Володимир Путін нарощує військову напругу, тестуючи кордони НАТО та перевіряючи реакцію Альянсу.
До того ж Москва цинічно заперечує звинувачення Естонії у вторгненні російських літаків, називаючи їх безпідставними.
У неділю, 21 вересня, німецькі винищувачі Eurofighter перехопили російський розвідувальний літак Іл-20М над Балтійським морем, який летів без увімкненого транспондера та не відповідав на запити зв'язку.