Какую позицию высказала Европа, что говорят США, и как Россия отреагировала на обвинения в ее сторону после соответствующих действия, рассказывает 24 Канал.
Смотрите также Верхушка российских операций, – ЦПИ о "важных" заявлениях Путина накануне Генассамблеи ООН
Главные заявления на экстренном заседании
Представитель США в ООН Майк Волц высказал свое мнение относительно последних обвинений в нарушении воздушного пространства Россией. По его словам, Вашингтон уже предупредил Москву, чтобы та не обостряла ситуацию. Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО... Россия должна срочно прекратить такое опасное поведение, Представитель России в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский, комментируя обвинения, заявил, что европейские лидеры "ненавидят" Россию. Благодаря их усилиям, примитивная ненависть к нашей стране в попытке изобразить Россию как главную угрозу общеевропейской безопасности, на наших глазах становится единственной идеологией европейских государств, Российский дипломат пожаловался, что "все события сразу интерпретируются сквозь антироссийскую призму", а "сама идея о том, что война с Россией неизбежна, безумно вбивается в головы европейского населения". Также он повторил возражения относительно нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, заявив об отсутствии доказательств. Заместитель постоянного представителя Китая Гэн Шуан также выступал в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, где он выбрал "предсказуемо неоднозначный тон". Ссылаясь на "сложный и деликатный характер текущей ситуации в области безопасности в Европе", он призвал стороны найти "политическое решение кризиса в Украине как можно скорее". Он призвал "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, выяснять факты и развеивать сомнения путем диалога и общения, избегать недоразумений и ложных суждений, а также предотвращать расширение или эскалацию ситуации". Министр иностранных дел Великобритании заявила, что силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это будет нужно. "Если нам нужно будет противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", – сказала она на внеочередном заседании. По ее мнению, соответствующие действия со стороны России являются опасными и безрассудными. В худшем случае, по ее словам, это было попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность.
США заявили, что будут защищать "каждый сантиметр территории НАТО"
– заявил он.
Россия обвинила Европу в "откровенной лжи"
– заявил он.
Китай призывает к сдерживанию от эскалации
Запад заявил о готовности противостоять российским самолетам в случае необходимости
Представитель США в ООН Майк Волц высказал свое мнение относительно последних обвинений в нарушении воздушного пространства Россией. По его словам, Вашингтон уже предупредил Москву, чтобы та не обостряла ситуацию.
Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО... Россия должна срочно прекратить такое опасное поведение,
Представитель России в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский, комментируя обвинения, заявил, что европейские лидеры "ненавидят" Россию.
Благодаря их усилиям, примитивная ненависть к нашей стране в попытке изобразить Россию как главную угрозу общеевропейской безопасности, на наших глазах становится единственной идеологией европейских государств,
Российский дипломат пожаловался, что "все события сразу интерпретируются сквозь антироссийскую призму", а "сама идея о том, что война с Россией неизбежна, безумно вбивается в головы европейского населения".
Также он повторил возражения относительно нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, заявив об отсутствии доказательств.
Заместитель постоянного представителя Китая Гэн Шуан также выступал в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, где он выбрал "предсказуемо неоднозначный тон".
Ссылаясь на "сложный и деликатный характер текущей ситуации в области безопасности в Европе", он призвал стороны найти "политическое решение кризиса в Украине как можно скорее".
Он призвал "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, выяснять факты и развеивать сомнения путем диалога и общения, избегать недоразумений и ложных суждений, а также предотвращать расширение или эскалацию ситуации".
Министр иностранных дел Великобритании заявила, что силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это будет нужно.
"Если нам нужно будет противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", – сказала она на внеочередном заседании.
По ее мнению, соответствующие действия со стороны России являются опасными и безрассудными. В худшем случае, по ее словам, это было попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность.
Что стало причиной созыва заседания?
- Еще в пятницу, 19 сентября, в воздушное пространство Эстонии утром снотили 3 российских истребителя. Нарушение зафиксировали в районе острова Вайндлоо. В связи с этим НАТО поднимало в воздух истребители F-35.
- В российском министерстве обороны написали, что 19 сентября российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, отрицая нарушение границы Эстонии.
- Впоследствии Эстония созвала экстренное заседание из-за нарушения воздушного пространства. Известно, что российские борта находились в пределах балтийской страны 12 минут. Уже 23 сентября это обсудят послы НАТО.