Какую позицию высказала Европа, что говорят США, и как Россия отреагировала на обвинения в ее сторону после соответствующих действия, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Верхушка российских операций, – ЦПИ о "важных" заявлениях Путина накануне Генассамблеи ООН

Главные заявления на экстренном заседании

18:42, 22 сентября

США заявили, что будут защищать "каждый сантиметр территории НАТО"

Представитель США в ООН Майк Волц высказал свое мнение относительно последних обвинений в нарушении воздушного пространства Россией. По его словам, Вашингтон уже предупредил Москву, чтобы та не обостряла ситуацию.

Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО... Россия должна срочно прекратить такое опасное поведение,
– заявил он.

18:33, 22 сентября

Россия обвинила Европу в "откровенной лжи"

Представитель России в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский, комментируя обвинения, заявил, что европейские лидеры "ненавидят" Россию.

Благодаря их усилиям, примитивная ненависть к нашей стране в попытке изобразить Россию как главную угрозу общеевропейской безопасности, на наших глазах становится единственной идеологией европейских государств,
– заявил он.

Российский дипломат пожаловался, что "все события сразу интерпретируются сквозь антироссийскую призму", а "сама идея о том, что война с Россией неизбежна, безумно вбивается в головы европейского населения".

Также он повторил возражения относительно нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, заявив об отсутствии доказательств.

18:27, 22 сентября

Китай призывает к сдерживанию от эскалации

Заместитель постоянного представителя Китая Гэн Шуан также выступал в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, где он выбрал "предсказуемо неоднозначный тон".

Ссылаясь на "сложный и деликатный характер текущей ситуации в области безопасности в Европе", он призвал стороны найти "политическое решение кризиса в Украине как можно скорее".

Он призвал "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, выяснять факты и развеивать сомнения путем диалога и общения, избегать недоразумений и ложных суждений, а также предотвращать расширение или эскалацию ситуации".

17:29, 22 сентября

Запад заявил о готовности противостоять российским самолетам в случае необходимости

Министр иностранных дел Великобритании заявила, что силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это будет нужно.

"Если нам нужно будет противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", – сказала она на внеочередном заседании.

По ее мнению, соответствующие действия со стороны России являются опасными и безрассудными. В худшем случае, по ее словам, это было попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность.

Что стало причиной созыва заседания?

  • Еще в пятницу, 19 сентября, в воздушное пространство Эстонии утром снотили 3 российских истребителя. Нарушение зафиксировали в районе острова Вайндлоо. В связи с этим НАТО поднимало в воздух истребители F-35.
  • В российском министерстве обороны написали, что 19 сентября российские истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область, отрицая нарушение границы Эстонии.
  • Впоследствии Эстония созвала экстренное заседание из-за нарушения воздушного пространства. Известно, что российские борта находились в пределах балтийской страны 12 минут. Уже 23 сентября это обсудят послы НАТО.