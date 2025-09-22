Какую позицию высказала Европа, что говорят США, и как Россия отреагировала на обвинения в ее сторону после соответствующих действия, рассказывает 24 Канал.

Главные заявления на экстренном заседании

18:42, 22 сентября США заявили, что будут защищать "каждый сантиметр территории НАТО" Представитель США в ООН Майк Волц высказал свое мнение относительно последних обвинений в нарушении воздушного пространства Россией. По его словам, Вашингтон уже предупредил Москву, чтобы та не обостряла ситуацию. Я хочу воспользоваться этой первой возможностью, чтобы повторить и подчеркнуть, что Соединенные Штаты и наши союзники будут защищать каждый сантиметр территории НАТО... Россия должна срочно прекратить такое опасное поведение,

– заявил он. 18:33, 22 сентября Россия обвинила Европу в "откровенной лжи" Представитель России в Совете Безопасности ООН Дмитрий Полянский, комментируя обвинения, заявил, что европейские лидеры "ненавидят" Россию. Благодаря их усилиям, примитивная ненависть к нашей стране в попытке изобразить Россию как главную угрозу общеевропейской безопасности, на наших глазах становится единственной идеологией европейских государств,

– заявил он. Российский дипломат пожаловался, что "все события сразу интерпретируются сквозь антироссийскую призму", а "сама идея о том, что война с Россией неизбежна, безумно вбивается в головы европейского населения". Также он повторил возражения относительно нарушения воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, заявив об отсутствии доказательств. 18:27, 22 сентября Китай призывает к сдерживанию от эскалации Заместитель постоянного представителя Китая Гэн Шуан также выступал в Совете Безопасности ООН в Нью-Йорке, где он выбрал "предсказуемо неоднозначный тон". Ссылаясь на "сложный и деликатный характер текущей ситуации в области безопасности в Европе", он призвал стороны найти "политическое решение кризиса в Украине как можно скорее". Он призвал "сохранять спокойствие и проявлять сдержанность, выяснять факты и развеивать сомнения путем диалога и общения, избегать недоразумений и ложных суждений, а также предотвращать расширение или эскалацию ситуации". 17:29, 22 сентября Запад заявил о готовности противостоять российским самолетам в случае необходимости Министр иностранных дел Великобритании заявила, что силы Великобритании и НАТО будут противостоять российским самолетам, если это будет нужно. "Если нам нужно будет противостоять самолетам, которые действуют в воздушном пространстве НАТО без разрешения, мы это сделаем", – сказала она на внеочередном заседании. По ее мнению, соответствующие действия со стороны России являются опасными и безрассудными. В худшем случае, по ее словам, это было попыткой подорвать территориальную целостность суверенных государств и европейскую безопасность.

