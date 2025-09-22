До этого Совбез ООН уже собирался из-за российских беспилотников в Польше. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Guardian.

Смотрите также У Путина прокомментировали вторжение их самолетов в Балтию, в частности Эстонию

Что известно о запланированном заседании Совбеза ООН и послов НАТО?

Заседание в Совбезе станет уже вторым за последние 10 дней, посвященным все более агрессивным действиям России. Ранее инициатором встречи выступила Польша после появления российских беспилотников в своем небе.

Отдельно союзники по НАТО соберутся 23 сентября, чтобы рассмотреть эстонский запрос в рамках статьи 4 Североатлантического договора. Этот механизм предусматривает проведение консультаций между всеми членами Альянса, если любая страна считает, что под угрозой оказались ее безопасность, независимость или территориальная целостность.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, что российские провокации с самолетами – это однозначная разведка. Россия проверяет готовность европейских систем ПВО и решимость Европы реагировать.

Что известно о нарушении воздушного пространства Эстонии?