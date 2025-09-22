До цього Радбез ООН вже збирався через російські безпілотники у Польщі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Guardian.
Дивіться також У Путіна прокоментували вторгнення їхніх літаків у Балтію, зокрема Естонію
Що відомо про заплановане засідання Радбезу ООН та послів НАТО?
Засідання в Радбезі стане вже другим за останні 10 днів, присвяченим дедалі агресивнішим діям Росії. Раніше ініціатором зустрічі виступила Польща після появи російських безпілотників у своєму небі.
Окремо союзники по НАТО зберуться 23 вересня, щоб розглянути естонський запит у межах статті 4 Північноатлантичного договору. Цей механізм передбачає проведення консультацій між усіма членами Альянсу, якщо будь-яка країна вважає, що під загрозою опинилися її безпека, незалежність чи територіальна цілісність.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук в ефірі 24 Каналу пояснив, що російські провокації з літаками – це однозначна розвідка. Росія перевіряє готовність європейських систем ППО та рішучість Європи реагувати.
Що відомо про порушення повітряного простору Естонії?
Естонія скликає екстрене засідання Радбезу ООН через порушення свого повітряного простору 3-ма МіГ-31 Росії 19 вересня. Вони перебували у просторі балтійської країни 12 хвилин.
Пілоти країни-агресорки підтвердили надходження сигналу від італійських льотчиків, що патрулювали на F-35. Росіяни проігнорували його і не дотрималися вказівок.