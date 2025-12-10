Про це пише 24 Канал з посиланням на відео з його виступом, яке він опублікував на своїй сторінці в X.

Що сказав постпред України в ООН до Росії?

Постпред України при ООН заявив, що Україна не торгує своєю територією та суверенітетом. Водночас Київ готовий до конкретних кроків задля відновлення справедливого та тривалого миру.

Ми не на різдвяному ярмарку. Ми не на сумнозвісному Черкізовському базарі. Росія хоче, щоб Україна капітулювала. Але ось моя відповідь: дірку від бублика отримаєте, а не Україну,

– сказав Мельник,

Крім того, постпред звернувся до членів Ради Безпеки ООН, нагадавши алегорію з п'єси Семюела Беккета "Кінець гри", та наголосивши на небезпеці пасивності.

Як він вказав, Беккет "показує нам, що справжній кінець починається не з руйнування, а з тихої капітуляції перед бездіяльністю".

Український дипломат закликав членів Ради Безпеки діяти сміливо та рішуче.

