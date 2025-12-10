Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео с его выступлением, которое он опубликовал на своей странице в X.

Что сказал постпред Украины в ООН к России?

Постпред Украины при ООН заявил, что Украина не торгует своей территорией и суверенитетом. В то же время Киев готов к конкретным шагам для восстановления справедливого и прочного мира.

Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала. Но вот мой ответ: дырку от бублика получите, а не Украину,

– сказал Мельник,

Кроме того, постпред обратился к членам Совета Безопасности ООН, напомнив аллегорию из пьесы Сэмюэла Беккета "Конец игры", и отметив опасность пассивности.

Как он указал, Беккет "показывает нам, что настоящий конец начинается не с разрушения, а с тихой капитуляции перед бездействием".

Украинский дипломат призвал членов Совета Безопасности действовать смело и решительно.

Мирный план: последние новости