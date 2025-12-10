Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на видео с его выступлением, которое он опубликовал на своей странице в X.
Что сказал постпред Украины в ООН к России?
Постпред Украины при ООН заявил, что Украина не торгует своей территорией и суверенитетом. В то же время Киев готов к конкретным шагам для восстановления справедливого и прочного мира.
Мы не на рождественской ярмарке. Мы не на печально известном Черкизовском базаре. Россия хочет, чтобы Украина капитулировала. Но вот мой ответ: дырку от бублика получите, а не Украину,
– сказал Мельник,
Кроме того, постпред обратился к членам Совета Безопасности ООН, напомнив аллегорию из пьесы Сэмюэла Беккета "Конец игры", и отметив опасность пассивности.
Как он указал, Беккет "показывает нам, что настоящий конец начинается не с разрушения, а с тихой капитуляции перед бездействием".
Украинский дипломат призвал членов Совета Безопасности действовать смело и решительно.
Мирный план: последние новости
Президент Владимир Зеленский ранее сообщал, что Украина, европейские партнеры и США сейчас обсуждают сразу 3 документа, которые касаются мирного соглашения.
Первый документ рамочный, который сейчас содержит 20 пунктов и постоянно меняется. Второй документ касается гарантий безопасности для Украины. Сейчас он обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинской и европейской сторонами.
Третий документ, как сообщил Зеленский, посвящен восстановлению Украины после завершения войны.