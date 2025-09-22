Яку позицію висловила Європа, що кажуть США, і як Росія відреагувала на звинувачення у її бік після відповідних дії, розповідає 24 Канал.

Головні заяви на екстреному засіданні

18:42, 22 вересня США заявили, що захищатимуть "кожен сантиметр території НАТО" Представник США в ООН Майк Волц висловив свою думку щодо останніх звинувачень у порушенні повітряного простору Росією. За його словами, Вашингтон вже попередив Москву, щоб та не загострювала ситуацію. Я хочу скористатися цією першою нагодою, щоб повторити та наголосити, що Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО... Росія повинна терміново припинити таку небезпечну поведінку,

– заявив він. 18:33, 22 вересня Росія звинуватила Європу у "відвертій брехні" Представник Росії в Раді Безпеки ООН Дмитро Полянський, коментуючи звинувачення, заявив, що європейські лідери "ненавидять" Росію. Завдяки їхнім зусиллям, примітивна ненависть до нашої країни у спробі зобразити Росію як головну загрозу загальноєвропейській безпеці, на наших очах стає єдиною ідеологією європейських держав,

– заявив він. Російський дипломат поскаржився, що "всі події одразу інтерпретуються крізь антиросійську призму", а "сама ідея про те, що війна з Росією неминуча, шалено вбивається в голови європейського населення". Також він повторив заперечення стосовно порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, заявивши про відсутність доказів. 18:27, 22 вересня Китай закликає до стримування від ескалації Заступник постійного представника Китаю Ген Шуан також виступав у Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, де він обрав "передбачувано неоднозначний тон". Посилаючись на "складний та делікатний характер поточної ситуації в галузі безпеки в Європ", він закликав сторони знайти "політичне вирішення кризи в Україні якомога швидше". Він закликав "зберігати спокій і виявляти стриманість, з’ясовувати факти та розвіювати сумніви шляхом діалогу та спілкування, уникати непорозумінь та хибних суджень, а також запобігати розширенню чи ескалації ситуації". 17:29, 22 вересня Захід заявив про готовність протистояти російським літакам у разі потреби Міністр закордонних справ Великої Британії заявила, що сили Великої Британії та НАТО протистоятимуть російським літакам, якщо це буде потрібно. "Якщо нам потрібно буде протистояти літакам, які діють у повітряному просторі НАТО без дозволу, ми це зробимо", – сказала вона на позачерговому засіданні. На її думку, відповідні дії з боку Росії є небезпечними та безрозсудливими. У гіршому випадку, за її словами, це було спробою підірвати територіальну цілісність суверенних держав та європейську безпеку.

Що стало причиною скликання засідання?