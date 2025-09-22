Яку позицію висловила Європа, що кажуть США, і як Росія відреагувала на звинувачення у її бік після відповідних дії, розповідає 24 Канал.

Головні заяви на екстреному засіданні

18:42, 22 вересня

США заявили, що захищатимуть "кожен сантиметр території НАТО"

Представник США в ООН Майк Волц висловив свою думку щодо останніх звинувачень у порушенні повітряного простору Росією. За його словами, Вашингтон вже попередив Москву, щоб та не загострювала ситуацію.

Я хочу скористатися цією першою нагодою, щоб повторити та наголосити, що Сполучені Штати та наші союзники захищатимуть кожен сантиметр території НАТО... Росія повинна терміново припинити таку небезпечну поведінку,
– заявив він.

18:33, 22 вересня

Росія звинуватила Європу у "відвертій брехні"

Представник Росії в Раді Безпеки ООН Дмитро Полянський, коментуючи звинувачення, заявив, що європейські лідери "ненавидять" Росію.

Завдяки їхнім зусиллям, примітивна ненависть до нашої країни у спробі зобразити Росію як головну загрозу загальноєвропейській безпеці, на наших очах стає єдиною ідеологією європейських держав,
– заявив він.

Російський дипломат поскаржився, що "всі події одразу інтерпретуються крізь антиросійську призму", а "сама ідея про те, що війна з Росією неминуча, шалено вбивається в голови європейського населення".

Також він повторив заперечення стосовно порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками, заявивши про відсутність доказів.

18:27, 22 вересня

Китай закликає до стримування від ескалації

Заступник постійного представника Китаю Ген Шуан також виступав у Раді Безпеки ООН у Нью-Йорку, де він обрав "передбачувано неоднозначний тон".

Посилаючись на "складний та делікатний характер поточної ситуації в галузі безпеки в Європ", він закликав сторони знайти "політичне вирішення кризи в Україні якомога швидше".

Він закликав "зберігати спокій і виявляти стриманість, з’ясовувати факти та розвіювати сумніви шляхом діалогу та спілкування, уникати непорозумінь та хибних суджень, а також запобігати розширенню чи ескалації ситуації".

17:29, 22 вересня

Захід заявив про готовність протистояти російським літакам у разі потреби

Міністр закордонних справ Великої Британії заявила, що сили Великої Британії та НАТО протистоятимуть російським літакам, якщо це буде потрібно.

"Якщо нам потрібно буде протистояти літакам, які діють у повітряному просторі НАТО без дозволу, ми це зробимо", – сказала вона на позачерговому засіданні.

На її думку, відповідні дії з боку Росії є небезпечними та безрозсудливими. У гіршому випадку, за її словами, це було спробою підірвати територіальну цілісність суверенних держав та європейську безпеку.

Що стало причиною скликання засідання?

  • Ще у п'ятницю, 19 вересня, у повітряний простір Естонії вранці залетіли 3 російські винищувачі. Порушення зафіксували в районі острова Вайндлоо. У зв'язку з цим НАТО підіймало у повітря винищувачі F-35.
  • У російському міністерстві оборони написали, що 19 вересня російські винищувачі МіГ-31 здійснили плановий переліт з Карелії на аеродром до Калінінградської області, заперечивши порушення кордону Естонії.
  • Згодом Естонія скликала екстрене засідання через порушення повітряного простору. Відомо, що російські борти перебували у межах балтійської країни 12 хвилин. Вже 23 вересня це обговорять посли НАТО.