Генштаб Украины подтвердил потерю вражеского истребителя-бомбардировщика. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что россияне понимают, что Украина имеет определенные средства для противовоздушной обороны, однако пока их недостаточно.

Смотрите также ДРГ в Купянске и новые приоритеты России в Донецкой области: как изменилась линия фронта за неделю

Что известно о сбитии российского Су-34?

По словам Романа Свитана, несмотря на то, что нашим защитникам нелегко защищать украинское небо во время массированных атак, наша противовоздушная оборона достаточно мощная, чтобы работать по вражеским самолетам.

Почему именно Запорожское направление? Россияне в последнее время пытаются атаковать Запорожье КАБами. Они их модернизировали, ведь Запорожское направление является одним из приоритетных для России. Там враг пытается расширить сухопутный коридор,

– сказал он.

Самолеты, которые атакуют город очень заметны. Ранее Украина не имела чем их достать, но, вероятно, что-то изменилось. Или же вражеские самолеты подлетели ближе и стали легкой целью для украинских военных.

Какова ситуация на Запорожском направлении: карта

Полковник запаса ВСУ предположил, что Украина также могла развернуть дополнительные зенитно-ракетные комплексы, чтобы иметь больше шансов атаковать вражескую авиацию.

Кроме того, уничтожение одного из Су-34 свидетельствует, что Россия начала интенсивнее использовать их на фронте.

Что известно о последних потерях российской авиации?