Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву речника Державної прикордонної служби в ефірі телемарафону.

Чи залишаються російські війська в Білорусі?

Після активної фази навчань "Захід-2025" на території Білорусі війська Кремля колонами рухалися в бік Росії. За словами Андрія Демченка, солдатів на кордонах не залишається.

Російські сили на території Білорусі, які брали участь в спільних навчаннях, після завершення активної фази 16 вересня формували колони для того, щоб рухатися в бік Росії. Станом на зараз можемо зазначити, що такий рух відбувся, а не залишилися вони на території Білорусі,

– зауважив речник.

Війська, які брали участь у навчаннях, не наближалися до кордонів України. Локації для тренувань були розташовані глибше на території Білорусі. Однак контроль за діями ворожих військ відбувався з метою недопущення провокацій щодо України.

Демченко додав, що цьогоріч Росія залучила менше сил, їхня кількість була не суттєвою.

Нагадаємо! "Захід-2025" це спільні військові навчання Росії та Білорусі, які відбулися 12 – 16 вересня 2025 року. Їхня мета полягала у відпрацюванні взаємодії збройних сил двох країн та підготовці до спільних дій з "відбиття можливої агресії". Росія за допомогою навчань намагалася дати сигнал для зовнішніх спостерігачів та продемонструвати силу.

Аналітики в коментарі 24 Каналу наголошували на можливих провокаціях проти країн НАТО. Наприклад, вороги могли використати дрони для порушення повітряного простору. Водночас експерти наголошували, що ресурси Кремля обмежені, а тому масштабні ескалації малоймовірні. Як стало зрозуміло наприкінці навчань – Росія зовсім відмовилася від провокацій.

Що відомо про хід проведення навчань "Захід-2025"?