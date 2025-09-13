Основним полігоном для відпрацювання завдань буде 227-й загальновійськовий полігон у Борисові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ISW.

Що очікувати від навчань "Захід-2025"?

За повідомленнями білоруських та російських посадовців, маневри пройдуть на території Росії та Білорусі, зокрема у Вітебській, Мінській та Гродненській областях, а також у Балтійському та Баренцевому морях, і триватимуть до 16 вересня.

Згідно з заявами білоруського Генштабу, навчання проводяться у два етапи: перший присвячений протиповітряній та наземній обороні, другий – очищенню території від ворожих сил та контрнаступальним діям. Точна чисельність військ офіційно не підтверджена, проте литовський полковник Міндаугас Мазонас раніше повідомив, що в маневрах братимуть участь близько 30 тисяч військових з яких у Білорусі фактично перебуватиме 8 тисяч – 2 тисячі росіян і 6 тисяч білорусів.

Раніше навчання "Захід" проводили двічі на рік, але "Захід-2023" скасували через потреби Росії у ресурсах для війни в Україні. За масштабами "Захід-2025" значно менший за "Захід-2021", де брали участь близько 200 тисяч військових.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін на початку серпня 2025 року заявив, що навчання "Захід-2025" будуть зосереджені на застосуванні ядерної зброї та ракет "Орешник" у відповідь на мілітаризацію західних та північних кордонів Білорусі та як частина стратегічного стримування.

Однак білоруські чиновники значно пом'якшили свою риторику останніми днями. Генерал-лейтенант Олександр Вольфович заявив, що навчання мають мету "опрацювати питання, пов’язані із забезпеченням військової безпеки Союзної держави", а речник Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що вони "не спрямовані проти когось". Аналітики ISW оцінюють, що ймовірність ядерної ескалації під час цих маневрів залишається низькою.

Що відомо про навчання "Захід-2025"?