Про це пише 24 Канал із посиланням на Bild.

Що планують Путін і Лукашенко?

У виданні пояснили, що передусім російський та білоруський диктатори мають пропагандистську мету під час масштабних ядерних навчань. Вони мають залякати сусідів білоруського режиму.

Відомо, що з 12 до 16 вересня Росія і Білорусь проведуть навчання з "ведення оборонного бою, розгрому противника, який прорвав оборону, і створення умов для відновлення територіальної цілісності держави". Російське пропагандистське агентство повідомляло, що акцент буде зроблено на Калінінградській області.

На думку аналітиків, поки Росія стверджує, що відпрацьовує оборону Калінінграда в Білорусі, насправді вона репетирує напад на НАТО в регіоні. Адже для "оборони" Калінінграда окупантам довелося б наступати з Білорусі через так званий Сувалкський коридор – сухопутний міст між Білоруссю та Калінінградом завширшки лише близько 60 кілометрів, що належить Польщі та Литві.

У межах навчань "Захід-2025" також передбачається "боротьба з незаконними збройними формуваннями, а також диверсійно-розвідувальними групами противника". Росіяни зізналися, що йдеться про ймовірних "польських агентів" і "співробітників українських спецслужб".

Москва відображає свої наміри в пропаганді. Звинувачуючи Захід у шпигунстві та саботажі й готуючись до боротьби з ними, Москва насправді сама застосовує ці методи гібридної війни.

