Про це на ютубі 24 Каналу сказав політолог, кандидат політичних наук Іван Преображенський. За його словами, серед російських еліт є певна спільнота, яка хотіла б припинення війни. Але не все так просто. Вони хочуть безболісно з неї вийти.

Дивіться також ЗСУ не вийшли з Курщини, Росія зупиняється на 2 напрямках: як змінилася лінія фронту за тиждень

Путін не хоче припинити війну

Як наголосив Преображенський, звісно ж, ця спільнота проти війни не збирається виплачувати репарації та звільнити окуповані території. Там просто хочуть припинити війну, але не відповідати за неї. Сюди цілком може належати переговорник Кіріл Дмітрієв, який є близьким до однієї з дочок Путіна.

Попри це, Путін не хоче припиняти війну. І ця група явно намагається вплинути на російського диктатора.

Задача цієї групи – не лише втягнути Трампа в переговори, але й Путіна. Вони хочуть, щоб Путін повірив, що його проблеми можна вирішити не лише через продовження війни, але й через переговори на вигідних умовах з Трампом. Вони пояснюють йому, що Трамп – ексклюзивна ситуація. І такого ніколи не повториться,

– сказав Преображенський.

Є різні інші групи в Кремлі, які відстоюють свої інтереси. До прикладу, дипломати на кшталт Сєргєя Лаврова зацікавлені у "нескінченних" переговорах. Коли вони мають серйозні контакти з американцями, то стають дуже впливовими. Без цього вони нікому не потрібні. Також певна частка російського бізнесу зацікавлена у продовженні війни, бо вони на цьому заробляють.