Спеціально для того, аби Дмитрієв міг прибути до американської столиці, з нього тимчасово знімуть санкції, накладені після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Дмитрієв та очолюваний ним Російський фонд прямих інвестицій були основними джерелами для Путіна та його оточення для залучення фінансування за кордоном, зокрема у США, передає 24 Канал із посиланням на holod.media.

Дивіться також Росія зіпсувала усі плани Трампа щодо України: в ISW оцінили останню заяву з Кремля

Що відомо про статки Дмитрієв

За даними видання, Кирило Дмитрієв і члени його сім'ї володіють нерухомістю в Росії, Франції та Дубаї вартістю 7,5 мільярда рублів.

Дмитрієв очолює РФПІ з моменту створення фонду у 2011 році. Розслідувачі зазначили, що до призначення на цю посаду чиновнику належали лише два об'єкти нерухомості вартістю 420 мільйонів рублів: будинок у котеджному селищі "Бенілюкс" на Новоризькому шосе в Московській області та квартира в ЖК "Будинок на Озерківській набережній" у Москві.

Фонд боротьби з корупцією з'ясував, що за роки роботи Дмитрієва на держслужбі він та його родина придбали 11 квартир та приміщень у Москві вартістю 3,4 мільярда рублів та будинок у Барвісі за 1,25 мільярда рублів.

Також їм належать вілла та квартира на мисі Антіб у Франції на Лазурному березі та квартира в Куршевелі загальною вартістю 16 мільйонів євро.

Вже після початку війни батько Дмитрієва Олександр купив дві квартири у Дубаї загальною площею 980 квадратних метрів, які автори розслідування оцінюють у 8,5 мільйонів євро. Також чоловік є засновником кіпрської фірми, що сплатила будинок у Барвіху, що належить тещі Дмитрієва Маргаріті Попової.

Зверніть увагу! Сам Дмитрієв народився у Києві, зазначили у ФБК. Його батькові Олександру Дмитрієву 75 років, він фізіолог рослин, член-кореспондент Національної Академії Наук України та бере участь у наукових дослідженнях з іншими українськими вченими, зокрема після початку повномасштабного російського вторгнення.

Розслідувачі розповіли, що дружина Дмитрієва Наталія Попова – давня подруга Катерини Тихонової, яку ЗМІ називають дочкою Путіна. Попова обіймає посаду заступника голови фонду Тихонова "Іннопрактика". Дружині Дмитрієва належить приміщення в Москва-Сіті, в якому зареєстровані її спільні компанії з Тихоновою.