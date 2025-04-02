Візит Дмитрієва стане першою поїздкою високопоставленого російського чиновника до Вашингтона для переговорів після повномасштабного вторгнення у 2022 році і ознаменує подальше потепління відносин між США та Росією, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що відомо

Дмитрієв є близьким радником Путіна і разом із високопосадовцями Росії у лютому відвідав Ер-Ріяд , щоб розпочати обговорення можливого врегулювання війни в Україні. Також він співпрацював із Віткоффом для звільнення американського вчителя Марка Фогеля з Росії, що адміністрація Трампа назвала жестом доброї волі.

Американський уряд тимчасово зняв санкції з Дмитрієва, щоб Державний департамент міг видати йому візу для в'їзду до США, повідомило одне з джерел. Інше джерело зазначило, що також було подано запит до Міністерства фінансів США на тимчасове призупинення санкцій.

Довідка: Дмитрієв, який отримав освіту у Гарварді, є генеральним директором Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) і був підданий санкціям адміністрацією Байдена – як і сам Путін – через вторгнення Росії в Україну. Міністерство фінансів США у 2022 році зазначило, що "Путін та його близьке оточення довгий час покладалися на РФПІ та Дмитрієва для залучення фінансування за кордоном, зокрема у США".

Візит Дмитрієва відбудеться лише через кілька днів після того, як Трамп в інтерв'ю NBC припустив, що може ввести додаткові санкції проти Росії, і заявив, що він "злий" на Путіна за критику Володимира Зеленського.