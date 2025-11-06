Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме Более 1100 оккупантов и 15 артиллерийских систем: потери врага на 6 ноября

Какова ситуация на каждом из направлений фронта?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские защитники отбили 2 атаки россиян. Противник нанес 11 авиационных ударов, общем сбросил 25 управляемых авиационных бомб и совершил 177 обстрелов, в частности девять – из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки на Южно-Слобожанском направлении произошло 14 боестолкновений в районах Волчанска, Бологовки и в сторону Синельниково.

На Купянском направлении зафиксировано 7 атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону населенных пунктов Богуславка, Петропавловка, Песчаное и Новая Кругляковка.

Какова ситуация на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении враг атаковал 27 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Грековка, Новоегоровка, Колодязи, Карповка, Дерилово, Мирное, Шандриголово, Заречное и в сторону населенных пунктов Коровин Яр и Дробышево.

На Славянском направлении агрессор атаковал вблизи Ямполя, Дроновки, Серебрянки, Переездного и в сторону Северска, Звановки. Всего за прошедшие сутки произошло 17 боестолкновений.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили шесть вражеских атак вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Часов Яр, Федоровка и в сторону Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 35 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка и Русин Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 100 атак агрессора в районах населенных пунктов Маяк, Никаноровка, Федоровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Покровск, Лысовка, Зверево, Новопавловка, Котлиное, Удачное, Новосергиевка, Муравка, Филиал и Ялта.

Проводятся мероприятия по блокированию противника, который пытается просачиваться и накапливаться в городе Покровск. Продолжается активное противодействие попыткам групп вражеской пехоты закрепиться. В Покровске Силы обороны Украины осуществляют ударно-поисковые действия. В частности привлечены штурмовые подразделения 425 ОШП, операторы СБС, сводные группы CCO, ВСП ВСУ, СБУ, НГУ и ГУР МОУ. Усилены воинские части, которые обороняют город,

– отметили в Генштабе.

Что происходит в Покровске: смотрите на карте

Кстати, полковник армии Великобритании в отставке Гэмиш де Бреттон-Гордон рассказал в эфире 24 Канала, что Россия сконцентрировала около 170 тысяч войск на Покровском направлении. Однако Украине удается сдерживать наступление врага.

На Александровском направлении Силы обороны отбили 31 вражеское штурмовое действие в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Ивановка, Александроград, Поддубное, Январское, Вороное, Сосновка, Степное, Вербовое, Привольное, Новогригорьевка и Первомайское.

Как изменился фронт возле Вербового: смотрите на карте

На Гуляйпольском направлении зафиксировано 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Новониколаевка, Успеновка, Охотничье и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение – противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили 2 вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Что происходит в Покровске сейчас?