По состоянию на вечер на Покровском направлении произошло несколько десятков атак противника. Об этом говорится в отчете Группировки войск "Восток", передает 24 Канал.

Что происходит в районе Покровска?

Оккупанты безуспешно пытаются проникнуть на северные окраины города. Тем временем украинские штурмовые группы зачищают от россиян дом за домом. Особое внимание защитники уделяют разоблачению и ликвидации вражеских экипажей БПЛА.

Противник также пытается атаковать в районе соседнего Мирнограда. Силы обороны мужественно держат оборону, не позволяя врагу закрепиться в окрестностях.

В Группировке войск "Восток" признали, что логистика украинских подразделений затруднена, однако обеспечивается в необходимом объеме.

Военный Дмитрий "Перун" Филатов рассказал в интервью 24 Каналу, что в случае потери Покровска оборона Мирнограда будет возможной, но это усложнит положение Сил обороны. Сейчас ситуация в городе, хотя и напряженная, она точно более контролируемая, чем в Покровске.

Какая обстановка на Покровском направлении?