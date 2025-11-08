Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, что на севере, в районе Доброполья, украинские силы имеют стабильные тактические успехи. Одна из причин интенсивных боев – россияне стремятся закрепиться в населенных пунктах до зимы.
Как украинские военные отражают штурмы россиян?
Российские штурмовые и огневые подразделения постоянно пополняются. Как отметил военный обозреватель, пока не удалось "отрезать корень этой инфильтрации".
Украинские силы имеют тактические успехи у Доброполья, что может помочь стабилизировать ситуацию в районе Покровска и Мирнограда при условии налаживания логистики и наличия резервов.
Позиции постоянно меняются: где-то россияне захватывают здание, через некоторое время его могут отбить. Поэтому утверждения о том, что Покровск "красный на 80%" или "на 60%", не имеют большого смысла – ситуация меняется несколько раз в день, и карты пришлось бы постоянно перерисовывать,
– подчеркнул Попович.
Одна из ключевых причин интенсивных боев в Покровске – россияне не хотят встречать зиму в поле.
"Одно дело – окопаться даже в разрушенных зданиях, и совсем другое – находиться в поле, в блиндажах, где ты гораздо более уязвим к ударам дронов", – подчеркнул Попович.
Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте
Что известно о действиях россиян возле Покровска?
- Россия стягивает к Покровску около 170 тысяч военных, пытаясь прорвать оборону, однако безрезультатно.
- Российские войска наращивают логистику к югу от Покровска, используя пикапы и мотоциклы для подвоза боеприпасов и снаряжения. Геолокационные данные подтверждают их продвижение на северо-восточных и восточных окраинах Покровска, а также в направлении южных районов Мирнограда.
- На Покровском направлении российские войска пользуются ухудшением погодных условий, чтобы продвигаться, маскируясь под гражданских. В то же время оккупанты активно используют управляемые авиабомбы и размещают артиллерию, усложняя ВСУ проведение ротаций и маневров.