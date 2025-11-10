Логистика в Мирноград действительно затруднена, но ни полного контроля россиян над украинскими путями поставки, ни оперативного окружения города нет. Об этом заявил представитель Генштаба майор Андрей Ковалев в комментарии "Украинской правде", передает 24 Канал.

Какова ситуация в районе Покровска и Мирнограда?

Возле Покровска и Мирнограда ситуация остается сложной и динамичной. Оккупанты задействуют все имеющиеся у них резервы, однако несут большие потери.

В Мирнограде защитники уверенно держат свои позиции и уничтожают врага на подступах к городу.

Накануне подразделениям, которые обороняют Мирноград, доставили необходимое вооружение и боеприпасы. Также была проведена ротация личного состава и эвакуация раненых. Таким образом обеспечивается логистика и ротация украинских подразделений в Покровске. В этом городе защитники противодействуют попыткам противника закрепиться.

Обратите внимание! Командир 1-го отдельного штурмового полка Дмитрий "Перун" Филатов в интервью 24 Каналу признал, что российские дроны существенно усложняют логистику в Покровск. Продолжать оборону города защитники могут благодаря технологическому преимуществу. В частности, к южным окраинам населенного пункта все необходимое снабжение доставляется тяжелыми бомберами и наземными роботизированными комплексами.

Что известно о боях на Покровском направлении?